Скільки українці інвестували в ОВДП у 2026

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня – травня 2026 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 166,02 млрд грн, $452 млн та €294,9 млн. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 134,1 млрд грн, $650 млн та €188,8 млн

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 31 травня 2026 року Уряд України на первинних аукціонах залучив 1,65 трлн грн, $11,24 млрд та €3,54 млрд, а на погашення ОВДП спрямував 1,13 трлн грн, $12,15 млрд та €3,11 млрд:

1 648 136,6 млн грн;

11 243,3 млн дол. США;

3 542,1 млн євро.

Забезпечити ефективну роботу внутрішнього боргового ринку вдалося завдяки спільним зусиллям уряду та Національного банку України.

Зокрема, у 2025 році було посилено можливості для здійснення Міністерством фінансів України активних операцій із метою підвищення ефективності управління внутрішнім державним боргом: Національний банк забезпечив можливість проведення розрахунків за новим видом розміщення ОВДП шляхом проведення аукціонів із розміщення ОВДП із одночасним обміном на ОВДП іншого випуску, що перебувають в обігу.

Зі свого боку уряд пропонує ставки за ОВДП на ринковому рівні. Так, максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у травні, становила 16,15% річних у гривні та 3,15% у доларах США. ОВДП, номіновані в євро, у травні не розміщувалися.

Станом на 01 червня 2026 року загальний портфель ОВДП у власності юридичних осіб становив 1 165,4 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

1 079 402,6 млн грн;

1 155,6 млн дол. США;

676,4 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності фізичних осіб станом на 01 червня 2026 року становив 148,5 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

92 140,6 млн грн;

1 052,5 млн дол. США;

189,3 млн євро.

Загальний портфель ОВДП у власності нерезидентів станом на 01 червня 2026 року становив 16,0 млрд грн в еквіваленті. Структура портфеля за валютами випуску:

14 948,9 млн грн;

12,8 млн дол. США;

10,0 млн євро.

Детальна статистика депозитарію НБУ стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах

Станом на 01 червня 2026 року найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками – первинними дилерами.

Загальний портфель військових облігацій у власності юридичних осіб (без банків) станом на 01 червня 2026 року становив 98,9 млрд грн в еквіваленті порівняно з 117,6 млрд грн в еквіваленті станом на 01 червня 2025 року.

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Структура портфеля військових ОВДП у власності бізнесу за валютами випуску:

73 322,7 млн грн, або 29,2% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

330,4 млн дол. США, або 16,8% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

213,4 млн євро, або 27,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних осіб станом на 01 червня 2026 року становив 103,4 млрд грн в еквіваленті порівняно з 79,1 млрд грн в еквіваленті станом на 01 червня 2025 року.

Структура портфеля військових ОВДП у власності фізичних осіб за валютами випуску:

54 124,5 млн грн, або 21,5% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у гривні;

938,8 млн дол. США, або 47,6% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

148,8 млн євро, або 18,9% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 01 червня 2026 року становив 4 390,6 млн грн, 10,9 млн дол. США та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в травні 2026 року здійснило погашення військових ОВДП на суму 14 473,3 млн грн.

Детальнішу статистику щодо військових облігацій розміщено за посиланням. Дані в таблиці наведені за номінально-амортизаційною вартістю.

Нагадуємо, що сьогодні кожен може долучитися до купівлі військових облігацій та підтримати фінансову стійкість України.

Довідково

Національний банк 22 березня 2022 року розпочав щотижневу публікацію статистики депозитарію НБУ щодо військових облігацій. Із початку 2023 року Національний банк перейшов на щомісячну публікацію відповідних релізів станом на перше число місяця. Переглянути попередні дані можна за тегом військові ОВДП.

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