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Учені знайшли атмосферу на кам’янистій планеті в зоні життя

03.08.2026 18:20
Ольга Деркач

Астрономи вперше отримали переконливе підтвердження атмосфери навколо кам’янистої екзопланети, яка перебуває в зоні життя своєї зорі. Йдеться про LHS 1140 b — світ, розташований приблизно за 48 світлових років від Землі, який уже кілька років вважають одним із найперспективніших об’єктів для пошуку придатних до життя умов

Учені знайшли атмосферу на кам'янистій планеті в зоні життя

Фото: magnific.com/vecstock

LHS 1140 b обертається навколо холодного червоного карлика на відстані, де температура теоретично може дозволяти існування рідкої води. Саме цей регіон називають зоною життя. Втім, вигідне розташування саме по собі ще нічого не гарантує: без газової оболонки поверхня планети була б майже беззахисною перед випромінюванням зорі та різкими температурними коливаннями.

Ключем до відкриття став гелій, який повільно залишає верхні шари атмосфери LHS 1140 b і витікає у космос. Під час проходження планети перед диском зорі частина світла проходить крізь навколишній газ. Аналізуючи зміни у спектрі, дослідники зафіксували характерний слід гелію — доказ того, що планета не є повністю «голою» і зберегла атмосферу.

Це особливо важливо, адже раніше газові оболонки впевнено виявляли переважно у великих планет на кшталт газових гігантів. Кам’янисті світи значно менші, тому їхні атмосфери створюють надзвичайно слабкий сигнал. А у випадку планет біля червоних карликів завдання ще складніше: активність таких зір здатна з часом буквально здувати атмосферу.

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Нове відкриття не доводить, що на LHS 1140 b є життя, океани чи навіть комфортні умови. Науковцям ще належить з’ясувати склад нижніх шарів атмосфери, її щільність і здатність підтримувати стабільний клімат. Проте сам факт її існування різко підвищує цінність планети для майбутніх спостережень.

LHS 1140 b стала важливою не тому, що людство вже знайшло «другу Землю». Її значення в іншому: межа між припущеннями та реальним вивченням далеких кам’янистих світів нарешті почала зникати. Тепер астрономи можуть не лише знаходити планети в зоні життя, а й перевіряти, чи мають вони повітряну оболонку — перший необхідний крок до відповіді на одне з головних запитань людства: чи є Земля єдиним живим світом у Всесвіті.

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Джерело: newsyou.info.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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