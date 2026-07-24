Чому людство досі не знайшло інопланетян: відповідь учених

Астрономи вже підтвердили існування понад 6000 екзопланет — світів за межами Сонячної системи. Деякі з них розташовані там, де теоретично може існувати рідка вода. Однак науково підтверджених доказів позаземного життя людство досі не отримало. Цю суперечність називають парадоксом Фермі: якщо Всесвіт настільки великий і старий, то «де всі»?

Велика кількість планет ще не означає, що життя виникає легко, а тим більше стає технологічною цивілізацією. На цьому шляху можуть існувати надзвичайно складні етапи. Інша версія: цивілізації живуть недовго, використовують невідомі нам способи зв’язку або не створюють сигналів, помітних із Землі.

Є й простіше пояснення: людство поки шукало недостатньо довго і широко. Дослідження SETI показало, що перевірена частина можливого простору радіосигналів співвідноситься з усією «космічною копицею сіна» приблизно як невеликий басейн із земними океанами. Тому десятиліття безрезультатних спостережень ще не доводять, що інших цивілізацій немає.

Пошук ведеться у двох напрямах. Телескопи аналізують атмосфери екзопланет у пошуках біосигнатур — поєднань речовин, які можуть вказувати на біологічні процеси. Проєкти SETI шукають техносигнатури: вузькосмугові радіосигнали, лазерні імпульси, промислові домішки в атмосферах та інші сліди технологій. Навіть James Webb для дослідження атмосфери окремої кам’янистої планети може потребувати сотень годин спостережень, а результат не обов’язково буде однозначним.

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Україна також є частиною глобальної астрономічної науки. У НАН України зазначають, що українські дослідники зробили помітний внесок у вивчення екзопланет, пульсарів і еволюції зір. Радіоастрономічний інститут НАН України керує унікальними інструментами УТР-2 та системою УРАН. Вони не спеціалізуються на пошуку інопланетних цивілізацій, але підтримують спостережну базу та компетенції, потрібні для дослідження космосу.

Редакція ПСМ звертає увагу: відсутність виявленого сигналу не є доказом відсутності життя. Будь-яке потенційне відкриття потребуватиме повторних спостережень і незалежного підтвердження. Для України збереження обсерваторій, наукових шкіл та міжнародної співпраці під час війни є внеском у спільну спробу людства зрозуміти своє місце у Всесвіті.

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Джерела: seti.org; arxiv.org; science.nasa.gov.