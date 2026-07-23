Оживити Марс: учені запропонували план тераформування планети

Тераформування Марса, яке ще донедавна вважали переважно сюжетом наукової фантастики, поступово стає предметом серйозних досліджень. У підсумковому звіті Green Mars Workshop 2025 науковці описали можливий сценарій, за яким Червону планету теоретично можна було б зробити придатною для життя людей

Документ підготувала докторка Еріка ДеБенедіктіс, генеральна директорка Pioneer Labs. За її словами, розвиток космічних технологій, синтетичної біології та кліматичного моделювання дозволяє науковцям перейти від запитання «чи можливо це взагалі?» до обговорення конкретних етапів тераформування.

Першим кроком має стати підвищення температури на Марсі. Сьогодні середовище планети залишається надто холодним для існування рідкої води та більшості відомих форм життя. Дослідники припускають, що за допомогою спеціально створених аерозолів або парникових газів середню температуру можна було б підвищити на кілька десятків градусів протягом кількох десятиліть.

Це дозволило б утримувати більше тепла в розрідженій атмосфері Марса та поступово розтопити частину льоду. За оцінками науковців, запасів замерзлої води на планеті достатньо для утворення океану площею майже чотири мільйони квадратних кілометрів і середньою глибиною близько 300 метрів.

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Якщо температура зросте приблизно на 30 градусів, на поверхні Марса потенційно може з’явитися стабільна рідка вода. Після цього на планету пропонують доставити спеціально модифіковані мікроорганізми — екстремофіли, здатні витримувати сильну радіацію, мороз і низький атмосферний тиск.

Такі організми могли б поширюватися поверхнею Марса у вигляді шарів, схожих на водорості, та поступово змінювати атмосферу завдяки фотосинтезу. Втім, накопичення достатньої кількості кисню для підтримки складних форм життя може тривати близько тисячі років.

До того часу люди, ймовірно, жили б у великих герметичних поселеннях під куполами заввишки до 100 метрів. Кисень у них виробляли б за допомогою фотосинтезу або електролізу води.

Водночас науковці визнають, що план має чимало невідомих. Дослідникам ще належить з’ясувати, що приховується під марсіанськими льодовиками, як зміняться пилові бурі в теплішому кліматі та чи вистачить на планеті ресурсів для масштабного виробництва кисню.

Окреме питання стосується можливого життя на Марсі. Якщо під поверхнею вже існують місцеві мікроорганізми, завезені із Землі види можуть знищити їх ще до того, як учені встигнуть їх виявити.

Попри віддалені перспективи, автори звіту вважають, що такі дослідження можуть бути корисними вже сьогодні. Технології замкненого життєзабезпечення, стійкі до посухи рослини та екологічні системи, створені для Марса, у майбутньому можуть знайти застосування і на Землі.

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Джерела: DailyGalaxy, RadioTrek.