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Вчені розробили метод знищення небезпечних астероїдів

12.07.2026 13:00
Микола Деркач

Група китайських дослідників запропонувала новий підхід до захисту Землі від потенційно небезпечних астероїдів. На їхню думку, найбільш ефективним методом може стати не підрив ядерного заряду на поверхні космічного об’єкта, а його детонація всередині спеціально створеного кратера. Результати дослідження опубліковано в науковому журналі Space: Science and Technology

Вчені розробили метод знищення небезпечних астероїдів

Фото: chatgpt.com

Автори роботи зазначають, що традиційні методи, зокрема кінетичний удар або поступове відхилення астероїда, мають обмежену ефективність, особливо якщо часу до можливого зіткнення із Землею залишається небагато.

Запропонована технологія отримала назву pre-excavation detonation («детонація після попереднього буріння»). Вона передбачає два етапи: спочатку космічний апарат створює глибокий кратер на поверхні астероїда, після чого в нього поміщається ядерний заряд. На думку дослідників, такий вибух передає значно більше енергії всередину космічного тіла, ніж підрив на поверхні, що суттєво підвищує шанси зруйнувати великий астероїд або змінити його траєкторію.

Для порівняння вчені також змоделювали сценарій швидкого поверхневого підриву ядерного заряду. Під час симуляцій вони враховували енергію ракети-носія, швидкість ударного апарата, зміну орбіти астероїда та різні часові інтервали попередження — від одного до двадцяти років. За результатами дослідження саме метод глибокої детонації виявився найефективнішим.

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Науковці вважають, що така технологія потенційно здатна повністю знищити астероїди діаметром близько 100 метрів, а менші космічні об’єкти — відхилити від небезпечної траєкторії. Водночас успіх місії значною мірою залежатиме від складу астероїда. Наприклад, суцільна кам’яна брила та астероїд, що складається з уламків, вимагатимуть різних підходів.

Разом із тим дослідження поки що не дає відповіді на важливе питання: що станеться з уламками після вибуху і чи не становитимуть вони окрему загрозу для Землі. Саме тому запропонований метод поки залишається теоретичною концепцією, яка потребує подальших досліджень.

Редакція PSM звертає увагу, що розвиток технологій планетарного захисту стає дедалі актуальнішим у всьому світі. Україна також долучена до міжнародних космічних досліджень через участь своїх науковців у міжнародних проєктах та співпрацю з космічними агентствами. У перспективі подібні розробки можуть стати частиною глобальної системи моніторингу та запобігання космічним загрозам, що стосуються безпеки всього людства.

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Джерела: wionews.com; space.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїКосмосНаука
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