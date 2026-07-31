Польську мережу Żabka купує компанія з Канади

Канадська Alimentation Couche-Tard, якій належить мережа магазинів і автозаправних станцій Circle K, домовилася про придбання контрольної частки в Żabka Group — найбільшому операторі магазинів біля дому в Польщі. Загальна вартість угоди оцінюється у 32,62 млрд злотих, або приблизно $8,6 млрд

Пропозицію буде подано через польську дочірню компанію Circle K Polska. Покупець готовий заплатити по 32 злотих, або близько $8,48, за кожну акцію Żabka.

Ініціативу вже схвалило керівництво польської мережі, а також інвестори, які разом контролюють близько 57% її капіталу. Серед них — фонди CVC Capital Partners і Partners Group, які погодилися продати свої пакети акцій.

Для Couche-Tard це поглинання стане найбільшим за всю історію компанії. Завдяки Żabka канадська група суттєво посилить позиції у Центральній та Східній Європі. Наразі вона вже управляє в Польщі приблизно 400 станціями Circle K, де, крім пального, продаються продукти, напої та товари щоденного попиту.

Після завершення операції Żabka продовжить працювати під власним брендом. Компанія також збереже нинішню управлінську команду, франчайзингову модель і локальну операційну структуру.

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Президент і генеральний директор Couche-Tard Алекс Міллер назвав купівлю трансформаційною інвестицією та важливим кроком у подальшому зростанні групи. Очільник Żabka Group Томаш Бліхарський, своєю чергою, заявив, що домовленість відкриває для мережі новий етап розвитку.

Żabka працює з 1998 року та об’єднує понад 13 000 торгових точок у Польщі й Румунії. Щодня її магазини відвідують близько 4,3 млн клієнтів, а цифровими продуктами компанії користуються 11,7 млн людей.

За 12 місяців, що завершилися 31 березня 2026 року, виручка Żabka становила близько $7,4 млрд. Скоригована EBITDA досягла $1,1 млрд, а чистий прибуток — приблизно $300 млн.

У Couche-Tard очікують, що після закриття угоди річний виторг об’єднаного бізнесу сягне близько $83,9 млрд. Компанія також розраховує отримати до $250 млн щорічного синергетичного ефекту до третього року після інтеграції активів.

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Джерело: LIGA.net.