OpenAI безплатно надасть свої ШІ-моделі науковцям

OpenAI запускає масштабну програму підтримки академічних досліджень, у межах якої вчені, математики та інженери зможуть безплатно користуватися найновішими ШІ-моделями компанії. Ініціатива отримала назву ChatGPT for Academic Researchers

На першому етапі, який стартує вже цього літа, до програми планують залучити 10 тисяч учасників. До кінця 2027 року OpenAI має намір збільшити їхню кількість до 100 тисяч.

Доступ отримають дослідники з обраних академічних установ. Окрім можливості працювати з моделями OpenAI, вони зможуть розраховувати на практичну підтримку фахівців компанії та користуватися найновішою моделлю GPT-5.6 Sol Pro. Кожен учасник також зможе запросити до програми ще чотирьох колег зі своєї установи.

У компанії зазначають, що ініціатива є частиною ширшої програми підтримки науки. До 2027 року OpenAI планує спрямувати понад $250 млн на зовнішні дослідження та наукові відкриття.

Штучний інтелект уже активно використовують у науковому середовищі. Моделі допомагають аналізувати великі масиви даних, шукати закономірності, перевіряти гіпотези, працювати з джерелами та готувати грантові заявки. Нова програма має зробити таку співпрацю більш системною та доступною для ширшого кола дослідників.

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Водночас ініціатива може мати стратегічну вигоду і для самої OpenAI. Чим більше наукових проєктів використовуватимуть моделі GPT, тим сильніше технології компанії інтегруватимуться в академічне середовище. У майбутньому це може створити додатковий попит на платні рішення OpenAI у сфері комерційних досліджень.

Компанія запевняє, що за замовчуванням дані учасників програми не використовуватимуться для навчання ШІ-моделей. Це має знизити занепокоєння щодо конфіденційності наукових матеріалів та можливого використання результатів досліджень без згоди авторів.

OpenAI вже не вперше намагається посилити свою присутність у науковій сфері. Раніше компанія представила Prism — ШІ-інструмент для роботи з науковими журналами та документами. Він допомагає перевіряти посилання, форматування і структуру матеріалів, а також створювати навчальні плани.

Таким чином, OpenAI поступово розширює роль ChatGPT — від універсального цифрового помічника до повноцінного інструмента для науки, освіти та професійних досліджень.

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Джерела: Engadget, Axios.