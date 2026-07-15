OpenAI готує свій перший ШІ-пристрій

OpenAI готується вийти на ринок споживчої електроніки зі своїм першим пристроєм на базі штучного інтелекту. За інформацією Bloomberg, компанія працює над портативною смарт-колонкою без екрана, яка має стати не просто голосовим помічником, а повноцінним ШІ-компаньйоном для дому

Новий гаджет позиціонують як «домашній комп’ютер для епохи штучного інтелекту». Він працюватиме на базі ChatGPT і зможе керувати пристроями розумного будинку, відповідати на запитання, обробляти повідомлення, відтворювати музику та інший медіаконтент. Водночас OpenAI робить ставку не на набір функцій, а на новий формат взаємодії людини з ШІ.

За даними джерел, пристрій поступово вивчатиме звички свого власника, щоб краще розуміти його потреби. Згодом він зможе самостійно пропонувати потрібну інформацію, передбачати запити користувача та діяти більш проактивно. Для цього система використовуватиме не лише голосові команди, а й персональні дані, зокрема електронні листи, якщо користувач надасть відповідний доступ.

Попри зовнішню схожість зі смарт-колонкою, новинка відрізнятиметься від аналогів Amazon чи Apple. Вона отримає камеру та інші сенсори, які допоможуть аналізувати навколишнє середовище та контекст. Крім того, пристрій буде оснащений акумулятором, тому його можна буде переносити між кімнатами, а не використовувати лише в одному місці.

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Однією з ключових особливостей має стати більш «людяна» взаємодія. Колонка працюватиме на основі нової голосової технології GPT-Live, яка дозволяє штучному інтелекту одночасно слухати та говорити, природніше підтримувати розмову й швидше реагувати на зміну контексту. Також пристрій матиме рухомі механічні елементи, покликані створити відчуття, що користувач взаємодіє не просто з технікою, а з живим співрозмовником.

Розробка пристрою стала можливою після придбання OpenAI стартапу io Products за $6,5 млрд. Над проєктом працюють колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв і його студія LoveFrom, а також десятки ексспівробітників Apple, які брали участь у створенні iPhone, Mac і Vision Pro.

Водночас саме це стало причиною судового конфлікту між компаніями. Минулого тижня Apple подала позов проти OpenAI, звинувативши її у використанні комерційних секретів під час розробки апаратних продуктів. У відповідь OpenAI заявила, що не використовує чужі технології та вважає свій пристрій принципово новою розробкою.

За інформацією Bloomberg, OpenAI планує презентувати свій перший AI-пристрій уже цього року, а початок продажів очікується у 2027 році. У майбутньому компанія також розглядає створення мобільного AI-гаджета, який потенційно зможе стати альтернативою сучасному смартфону.

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Джерело: Bloomberg, AIN.