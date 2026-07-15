close-btn
PaySpaceMagazine

OpenAI готує свій перший ШІ-пристрій

15.07.2026 16:00
Ольга Деркач

OpenAI готується вийти на ринок споживчої електроніки зі своїм першим пристроєм на базі штучного інтелекту. За інформацією Bloomberg, компанія працює над портативною смарт-колонкою без екрана, яка має стати не просто голосовим помічником, а повноцінним ШІ-компаньйоном для дому

OpenAI готує свій перший ШІ-пристрій

Фото: magnific.com/rawpixel.com

Новий гаджет позиціонують як «домашній комп’ютер для епохи штучного інтелекту». Він працюватиме на базі ChatGPT і зможе керувати пристроями розумного будинку, відповідати на запитання, обробляти повідомлення, відтворювати музику та інший медіаконтент. Водночас OpenAI робить ставку не на набір функцій, а на новий формат взаємодії людини з ШІ.

За даними джерел, пристрій поступово вивчатиме звички свого власника, щоб краще розуміти його потреби. Згодом він зможе самостійно пропонувати потрібну інформацію, передбачати запити користувача та діяти більш проактивно. Для цього система використовуватиме не лише голосові команди, а й персональні дані, зокрема електронні листи, якщо користувач надасть відповідний доступ.

Попри зовнішню схожість зі смарт-колонкою, новинка відрізнятиметься від аналогів Amazon чи Apple. Вона отримає камеру та інші сенсори, які допоможуть аналізувати навколишнє середовище та контекст. Крім того, пристрій буде оснащений акумулятором, тому його можна буде переносити між кімнатами, а не використовувати лише в одному місці.

Також читайте: OpenAI представила ChatGPT Work — для автоматизації роботи

Однією з ключових особливостей має стати більш «людяна» взаємодія. Колонка працюватиме на основі нової голосової технології GPT-Live, яка дозволяє штучному інтелекту одночасно слухати та говорити, природніше підтримувати розмову й швидше реагувати на зміну контексту. Також пристрій матиме рухомі механічні елементи, покликані створити відчуття, що користувач взаємодіє не просто з технікою, а з живим співрозмовником.

Розробка пристрою стала можливою після придбання OpenAI стартапу io Products за $6,5 млрд. Над проєктом працюють колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв і його студія LoveFrom, а також десятки ексспівробітників Apple, які брали участь у створенні iPhone, Mac і Vision Pro.

Водночас саме це стало причиною судового конфлікту між компаніями. Минулого тижня Apple подала позов проти OpenAI, звинувативши її у використанні комерційних секретів під час розробки апаратних продуктів. У відповідь OpenAI заявила, що не використовує чужі технології та вважає свій пристрій принципово новою розробкою.

За інформацією Bloomberg, OpenAI планує презентувати свій перший AI-пристрій уже цього року, а початок продажів очікується у 2027 році. У майбутньому компанія також розглядає створення мобільного AI-гаджета, який потенційно зможе стати альтернативою сучасному смартфону.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI запустила новий тарифний план ChatGPT

OpenAI працює над смартфоном із власним процесором

OpenAI закриває ШІ-застосунок Sora для генерації відео

Джерело: Bloomberg, AIN.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Аналітик попередив про можливий обвал ШІ-акцій 14.07.2026

Аналітик попередив про можливий обвал ШІ-акцій
SpaceXAI представила Grok 4.5: найпотужнішу ШІ модель 13.07.2026

SpaceXAI представила Grok 4.5: найпотужнішу ШІ модель
OpenAI представила ChatGPT Work — для автоматизації роботи 12.07.2026

OpenAI представила ChatGPT Work — для автоматизації роботи
Meta запустила новий ШІ-генератор Muse Image 08.07.2026

Meta запустила новий ШІ-генератор Muse Image
Visa запустила платформу для боротьби з кібератаками 03.07.2026

Visa запустила платформу для боротьби з кібератаками
Robinhood запустив власний блокчейн, токени акцій та ШІ-трейдинг 02.07.2026

Robinhood запустив власний блокчейн, токени акцій та ШІ-трейдинг

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  17:10

Скільки дивідендів перерахував Ощадбанк до держбюджету

 Сьогодні  16:42

Малий бізнес онлайн: як організувати продажі й комунікацію

 Сьогодні  16:00

OpenAI готує свій перший ШІ-пристрій

 Сьогодні  13:40

НБУ застосував заходи впливу до 2 ломбардів

 Сьогодні  12:30

Що роблять зі своїми грошима «невдахи» — Кійосакі

 Сьогодні  11:20

Нафтогаз реструктуризував єврооблігації на €1,2 млрд

 Сьогодні  10:10

SpaceX втратила $1,2 трлн капіталізації за місяць

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.