OpenAI працює над смартфоном із власним процесором

OpenAI може радикально змінити ринок смартфонів, зробивши ставку не на окремі AI-гаджети, а на повноцінний смартфон із власною екосистемою. Компанія працює над кастомним процесором разом із Qualcomm і MediaTek та планує масштабні поставки, що потенційно здатні кинути виклик домінуванню iPhone

Ідея OpenAI полягає у переосмисленні ролі смартфона. Замість традиційної моделі із застосунками компанія просуває концепцію пристрою як постійного центру обробки даних у реальному часі. Смартфон має стати інструментом для безперервної роботи ШІ-агентів, які виконуватимуть більшість завдань користувача без необхідності відкривати окремі додатки.

За даними аналітика Мін-Чі Куо, OpenAI вже співпрацює з Qualcomm і MediaTek над спеціалізованим чипом для такого пристрою. Виробництво смартфона, ймовірно, довірять Luxshare. Очікується, що фінальні характеристики визначать до кінця 2026 року або на початку 2027-го.

У новій моделі використання смартфон виконуватиме одразу кілька функцій: збиратиме «повний стан» користувача в реальному часі, оброблятиме дані локально та передаватиме складні обчислення в хмару. Такий підхід поєднує on-device і cloud AI, що дозволяє зберегти баланс між продуктивністю та енергоефективністю.

Цікаве по темі: OpenAI представила GPT-5.5: чим особлива

Водночас OpenAI не відмовляється від експериментів із новими форм-факторами. Раніше компанія працювала над AI-навушниками та компактним пристроєм без екрана, який нагадує iPod Shuffle. Однак, за останніми даними, ці проєкти можуть відійти на другий план на користь смартфона як найбільш масового продукту.

Саме масштаб є ключовим фактором. За оцінками Куо, OpenAI розраховує вийти на 300–400 млн поставок на рік. Це рівень, який дозволяє напряму конкурувати з Apple.

Для Apple така стратегія становить серйозну загрозу. Компанія традиційно заробляє не лише на продажі пристроїв, а й на екосистемі застосунків через App Store. Якщо ж модель взаємодії через ШІ-агентів без окремих додатків стане новим стандартом, ця бізнес-модель може втратити актуальність.

Додатковий тиск створює і відставання Apple у сфері штучного інтелекту. Зокрема, компанія вже змушена інтегрувати сторонні рішення, такі як Gemini від Google, для розвитку Siri.

Попри амбітність планів, експерти наголошують: смартфони залишаться ключовою категорією пристроїв у найближчі роки. І саме за контроль над цією категорією розгортається новий етап конкуренції — вже не між брендами, а між екосистемами ШІ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI запустила нову модель ChatGPT

OpenAI закриває ШІ-застосунок Sora для генерації відео

OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ

Джерело: wccftech.