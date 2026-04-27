OpenAI працює над смартфоном із власним процесором

27.04.2026 17:30
Ольга Деркач

OpenAI може радикально змінити ринок смартфонів, зробивши ставку не на окремі AI-гаджети, а на повноцінний смартфон із власною екосистемою. Компанія працює над кастомним процесором разом із Qualcomm і MediaTek та планує масштабні поставки, що потенційно здатні кинути виклик домінуванню iPhone

Ідея OpenAI полягає у переосмисленні ролі смартфона. Замість традиційної моделі із застосунками компанія просуває концепцію пристрою як постійного центру обробки даних у реальному часі. Смартфон має стати інструментом для безперервної роботи ШІ-агентів, які виконуватимуть більшість завдань користувача без необхідності відкривати окремі додатки.

За даними аналітика Мін-Чі Куо, OpenAI вже співпрацює з Qualcomm і MediaTek над спеціалізованим чипом для такого пристрою. Виробництво смартфона, ймовірно, довірять Luxshare. Очікується, що фінальні характеристики визначать до кінця 2026 року або на початку 2027-го.

У новій моделі використання смартфон виконуватиме одразу кілька функцій: збиратиме «повний стан» користувача в реальному часі, оброблятиме дані локально та передаватиме складні обчислення в хмару. Такий підхід поєднує on-device і cloud AI, що дозволяє зберегти баланс між продуктивністю та енергоефективністю.

Цікаве по темі: OpenAI представила GPT-5.5: чим особлива

Водночас OpenAI не відмовляється від експериментів із новими форм-факторами. Раніше компанія працювала над AI-навушниками та компактним пристроєм без екрана, який нагадує iPod Shuffle. Однак, за останніми даними, ці проєкти можуть відійти на другий план на користь смартфона як найбільш масового продукту.

Саме масштаб є ключовим фактором. За оцінками Куо, OpenAI розраховує вийти на 300–400 млн поставок на рік. Це рівень, який дозволяє напряму конкурувати з Apple.

Для Apple така стратегія становить серйозну загрозу. Компанія традиційно заробляє не лише на продажі пристроїв, а й на екосистемі застосунків через App Store. Якщо ж модель взаємодії через ШІ-агентів без окремих додатків стане новим стандартом, ця бізнес-модель може втратити актуальність.

Додатковий тиск створює і відставання Apple у сфері штучного інтелекту. Зокрема, компанія вже змушена інтегрувати сторонні рішення, такі як Gemini від Google, для розвитку Siri.

Попри амбітність планів, експерти наголошують: смартфони залишаться ключовою категорією пристроїв у найближчі роки. І саме за контроль над цією категорією розгортається новий етап конкуренції — вже не між брендами, а між екосистемами ШІ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

OpenAI запустила нову модель ChatGPT

OpenAI закриває ШІ-застосунок Sora для генерації відео

OpenAI випускатиме власну техніку на базі ШІ

Джерело: wccftech.

Новини по темі
OpenAI представила GPT-5.5: чим особлива 24.04.2026

OpenAI представила GPT-5.5: чим особлива
Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини 22.04.2026

Adobe вливає $25 млрд у викуп акцій: причини
OpenAI запустила нову модель ChatGPT 22.04.2026

OpenAI запустила нову модель ChatGPT
У Києві відбудеться офлайн-захід «АІ для бізнесу» 17.04.2026

У Києві відбудеться офлайн-захід «АІ для бізнесу»
Visa запускає інфраструктуру для покупок через ШІ-агентів 17.04.2026

Visa запускає інфраструктуру для покупок через ШІ-агентів
OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber 15.04.2026

OpenAI представила нову версію ChatGPT — GPT-5.4-Cyber

Вибір редакції
Всі
PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують
ТОП статей 27.04.2026

PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують

 Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України
ТОП статей 23.04.2026

Продаж PINBank: як працює модель sale of business і чому це важливо для України

Останні новини
Сьогодні  19:30

Коли людство колонізує Місяць — NASA

 Сьогодні  17:30

OpenAI працює над смартфоном із власним процесором

 Сьогодні  16:30

NASA використає рій дронів для дослідження «темної» сторони Місяця

 Сьогодні  15:30

Western Union запустить власний стейблкоїн уже в травні

 Сьогодні  14:30

Фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Сьогодні  12:30

Українські стартапи можуть позмагатися за $1 млн: як взяти участь

 Сьогодні  11:20

PlayCity: як працює регулятор, кого штрафує і чому його критикують

