Кого та на скільки НБУ оштрафував у травні 2026

Національний банк у травні 2026 року застосував до одного банку і дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), валютного законодавства в травні 2026 року застосував до одного банку та дев’яти небанківських фінансових установ заходи впливу», — йдеться у повідомленні.

Заходи впливу, застосовані до банків

АТ «Банк Авангард» — штраф у розмірі 2 000 000 грн за порушення вимог декількох вимог, зокрема, частин першої та другої статті 7 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

Також банк отримав декілька письмових застережень.

Заходи впливу, застосовані до небанківських фінансових компаній

ТОВ «ФК «Контрактовий Дім» — штраф у розмірі 135 150 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду різних наслідків, зокрема, неналежного застосовування у своїй діяльності ризик-орієнтованого підходу, враховуючи відповідні критерії ризику, пов’язані з його клієнтами, що є порушенням вимог частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ.

Також компанія отримала письмове застереження.

У компанії EasyPay UA оприлюднили офіційну заяву щодо поширеної інформації:

«Застосування регулятором заходів впливу є передбаченим законодавством інструментом нагляду та не є винятковою практикою для учасників фінансового ринку.

Компанія з повагою ставиться до діяльності Національного банку України та конструктивно взаємодіє з регулятором з питань дотримання вимог законодавства. Ми постійно вдосконалюємо внутрішні процедури контролю, управління ризиками та фінансового моніторингу, а також вживаємо всіх можливих заходів для недопущення використання наших сервісів у незаконній діяльності.

Будь-які інші твердження та інтерпретації, які поширюються в окремих засобах масової інформації, не ґрунтуються на встановлених фактах та є маніпулятивними».

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ТОВ «Свіфт Гарант» — штраф у розмірі 135 150 000 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до неналежного виконання установою різних обов’язків, зокрема, розробляти та впроваджувати з урахуванням вимог законодавства, результатів оцінки ризиків, притаманних її діяльності, внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині неналежного розроблення у внутрішніх документах з питань фінансового моніторингу процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;

Також компанія отримала письмове застереження.

ПРАТ «СК «Вусо» – штраф у розмірі 40 705 622,60 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до неналежного виконання установою різних обов’язків, зокрема, розробляти, впроваджувати та оновлювати з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також розробити у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедури, достатні для забезпечення ефективного управління ризиками, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ;

ТОВ «1 Безпечне Агентство Необхідних Кредитів» – штраф у розмірі 6 131 744 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ, що полягає в невиконанні обов’язку забезпечувати належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене порушення призвело до ряду наслідків, зокрема, неналежного розроблення та затвердження внутрішніх документів установи з питань ПВК/ФТ в обсязі, необхідному для ефективного функціонування внутрішньої системи ПВК/ФТ, що є порушенням вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ.

ТОВ «ФК «А Фінанс» – штраф у розмірі 800 000 грн за порушення декількох вимог, зокрема, пункту 20 розділу ІІІ Положення про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року № 2 (зі змінами) (далі – Положення № 2), у частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягає в нездійсненні касирами окремих структурних підрозділів установи приймання / видачі готівкових коштів в іноземній / національній валюті одночасно з наданням розрахункових документів реєстратора розрахункових операцій (далі – РРО) не пізніше завершення валютно-обмінних операцій.

ТОВ «ФК «МБК» — штраф у розмірі 799 000 грн за порушення ряду вимог, зокрема, пункту 4 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання установою обов’язку здійснювати належну перевірку клієнтів.

Також компанія отримала письмове застереження.

ПТ «Ломбард № 1» ТзОВ «Контракт-Груп» і Компанія» — штраф у розмірі 200 000 грн за порушення вимог пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягає в ненаданні касиром окремого структурного підрозділу установи розрахункових документів РРО одночасно з прийманням / видачею готівкових коштів у іноземній валюті за операціями сторно перевірочних операцій.

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «ФК «Альянс Капітал Груп» — штраф у розмірі 100 000 грн за порушення вимог пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягає в нездійсненні касиром окремого структурного підрозділу установи приймання / видачі готівкових коштів у іноземній / національній валюті за валютно-обмінною операцією одночасно з наданням розрахункового документа РРО.

Також компанія отримала письмове застереження.

ТОВ «ФК «Альфа-Інвест Груп» – письмове застереження за порушення вимог пункту 20 розділу ІІІ Положення № 2 в частині порушення порядку проведення валютно-обмінних операцій, що полягає в невидачі касиром окремого структурного підрозділу установи клієнту – фізичній особі готівкових коштів у іноземній валюті одночасно з наданням розрахункового документа РРО за валютно-обмінною операцією.

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