Скільки грошей українці витратили онлайн у 2026 — НБУ

Тренд зростання кількості та суми безготівкових операцій із платіжними картками продовжується і цьогоріч

Про це свідчить статистика використання платіжних карток українських емітентів протягом I кварталу 2026 року, передає пресслужба НБУ.

Так, кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами в I кварталі 2026 року становила 2 300 млн шт., а їхня сума – 1 830,6 млрд грн (у I кварталі 2025 року було здійснено 2 191,3 млн операцій на загальну суму 1 646,5 млрд грн).

Із них безготівковими були 2 208,8 млн операцій на загальну суму 1 232,5 млрд грн. Це більше на 5,9% та 14,8% відповідно порівняно з I кварталом 2025 року.

96 зі 100 операцій із платіжними картками – безготівкові

Частка безготівкових операцій за сумою в І кварталі 2026 року зросла до 67,3% у загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю – до 96% (у І кварталі 2025 року ці показники становили 65,2% та 95,2% відповідно).

Аналіз розподілу безготівкових операцій за їхніми видами свідчить, що у I кварталі цього року найбільше операцій із використанням платіжних карток за кількістю та сумою припадало на розрахунки в торговельній та сервісній мережах (74,3% та 52,3% відповідно). Там було здійснено 1 640,4 млн операцій на суму 644,1 млрд грн.

Перекази «з картки на картку» у I кварталі 2026 року становили близько чверті за сумою (25,3%) та менше десятини за кількістю (7,2%). У I кварталі 2025 року було 28,1% за сумою та 7,8% за кількістю. Оплата товарів і послуг в інтернеті становила 16,9% за сумою та 14,5% за кількістю.

У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

у торговельній та сервісній мережах – 393 грн (у I кварталі торік – 344 грн),

з переказу «з картки на картку» – 1 968 грн (1 845 грн),

з оплати товарів та послуг в Інтернеті – 654 грн (580 грн).

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Платіжна інфраструктура зростає

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з початком року зросла майже на 1% (до 563,4 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 6,6% (до 654,5 тис. шт.).

Банкоматна мережа з початку року майже не змінилася та налічувала 15,7 тис. банкоматів.

За підсумками березня 2026 року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 151,7 млн шт. Це на 2% більше порівняно з початком цього року.

Водночас кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, зменшилася незначно – на 6,2% до 61,4 млн шт. (станом на 01.01.2026 – 65,4 млн шт.).

Це відбулося внаслідок завершення дії низки державних програм соціальної підтримки громадян (наприклад, «Зимова Підтримка», «Тепла зима» тощо), у межах яких використовувалися платіжні картки на початку року.

Загалом більше половини (понад 57,1%) активних платіжних карток у березні – це безконтактні картки.

Популярними серед українців залишаються і токенізовані платіжні картки, їх кількість з початку року майже не змінилася і становила 20,6 млн шт. Серед усіх активних карток токенізованою є кожна третя (33,5%).

Як наслідок, все менша частка операцій здійснюється в торговельній та сервісній мережах із фізичним зчитуванням даних із носія платіжної картки. У I кварталі цього року частка таких операцій становила 1,5% за сумою та 0,9% за кількістю (у I кварталі 2025 року – 3,1% та 2,2% відповідно).

Решта операцій були безконтактними (з безконтактною карткою або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їх сума у І кварталі 2026 року становила 634,4 млрд грн (у I кварталі 2025 року – 507,2 млрд грн).

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