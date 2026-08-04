Експерт попереджає про нову загрозу для економіки США

Головний економіст Moody’s Analytics Марк Занді заявив про новий потенційний ризик для американської економіки. Йдеться не про процентні ставки як такі, а про дедалі стриманішу комунікацію Федеральної резервної системи щодо її майбутніх рішень

За підсумками засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку 29 липня регулятор залишив ставку за федеральними фондами без змін — у діапазоні 3,5–3,75%.

Занді зазначив, що саме рішення не викликає в нього занепокоєння. Економіка США продовжує зростати, продуктивність підвищується, а ринок праці зберігає стійкість. Водночас економіст вважає небезпечним те, що ФРС майже не дає інвесторам орієнтирів щодо своїх наступних кроків.

Під керівництвом Кевіна Ворша американський центробанк обрав стриманішу комунікаційну стратегію. Регулятор рідко пояснює, як може відреагувати на зміни інфляції, зайнятості та інших ключових показників. Через це учасникам ринку складніше прогнозувати рішення ФРС, а невизначеність напередодні кожного нового засідання посилюється.

За словами Занді, інвестори можуть дедалі частіше помилятися у своїх очікуваннях. У такому разі публікація економічної статистики або несподівана заява ФРС здатні спричиняти різкі коливання на ринках акцій та облігацій.

Ознаки впливу цієї невизначеності вже помітні. Зростання премії за строковість сприяє підвищенню довгострокових процентних ставок, тоді як фондовий ринок стає менш стабільним. Якщо ФРС і надалі повідомлятиме мінімум інформації про свої плани, одне з майбутніх засідань може спровокувати масштабний розпродаж активів.

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Такий сценарій призведе до посилення фінансових умов: запозичення для бізнесу та населення подорожчають, інвестиційна активність знизиться, а темпи економічного зростання можуть сповільнитися.

Поточний підхід ФРС відповідає позиції Ворша, згідно з якою ринки мають зосереджуватися на фундаментальних показниках економіки, а не на спробах вгадати наступне рішення регулятора. Водночас центробанк підтверджує намір повернути інфляцію до цільового рівня 2% і наголошує, що діятиме залежно від нових даних.

Американська економіка поки демонструє стійкість: споживчі витрати залишаються відносно високими, продуктивність зростає, а ринок праці продовжує створювати робочі місця. Проте високі ціни на енергоносії, торговельні ризики та геополітична напруженість ускладнюють подальші перспективи.

До наступного засідання ФРС у вересні мають з’явитися нові дані щодо інфляції та зайнятості. Тому інвестори стежитимуть не лише за статистикою, а й за тим, чи стане комунікація центробанку зрозумілішою. Від балансу між гнучкістю політики та прозорістю рішень може залежати стабільність фінансових ринків і здатність економіки США зберегти зростання.

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Джерело: Finbold.