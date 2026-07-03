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НБУ представив срібну пам’ятну монету на честь 250-річчя США

03.07.2026 20:30
Микола Деркач

Нацбанк України презентував нову пам’ятну срібну монету, присвячену 250-річчю проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Її випуск символізує повагу до багаторічного партнерства між Україною та США та спільних демократичних цінностей

НБУ представив срібну пам’ятну монету на честь 250-річчя США

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

«250 років тому народилася держава, основою якої стала надзвичайно сильна для свого часу ідея: людина має право бути вільною, а влада – служити громадянам. Це – Cполучені Штати Америки, — йдеться у повідомленні. — З цієї нагоди ми випустили нову срібну пам’ятну монету «250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки».

Сьогодні її презентував Голова НБУ Андрій Пишний під час урочистостей Посольства США в Україні з нагоди ювілею проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки.

 «За ці два з половиною століття Сполучені Штати Америки пройшли шлях від молодої республіки до когорти великих держав, що визначають сучасний світ. Для українців ця історія має особливе значення. Ми добре знаємо, що незалежність ніколи не є подарунком долі. Її потрібно здобувати, захищати і відстоювати щодня. У різні століття наші країни проходили власний шлях до утвердження свободи та незалежності. Але в основі цього шляху завжди була одна спільна переконаність: народ має право сам визначати своє майбутнє. Україна щиро шанує своїх американських друзів. Саме на знак поваги і вдячності Національний банк презентує срібну пам’ятну монету «250 років із дня проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки». Це наша присвята багаторічному партнерству України та США», – сказав Голова НБУ Андрій Пишний.

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Про монету

Номінал пам’ятної монети 10 гривень. Вона виготовлена зі срібла, масою – 31,1 г.

На аверсі зображений стилізований фрагмент прапору США, що майорить, та слова «Многії літа!».

На реверсі монети поруч зображено монументи «Статуя Свободи» і «Батьківщина-мати» із символічним вогнем свободи, що уособлюють незалежність, демократію та спільні цінності США й України.

По колу розміщено написи – ВОГОНЬ СВОБОДИ НЕ ЗГАСИТИ! і THE FLAME OF FREEDOM CANNOT BE EXTINGUISHED!

Художник – Володимир Таран.

Тираж – 3 000 штук.

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Про початок продажів дізнавайтеся на їхніх сайтах.

Редакція PSM звертає увагу, що випуск пам’ятних монет, присвячених визначним міжнародним подіям, є одним зі способів культурної дипломатії. Такі випуски покликані не лише поповнювати нумізматичні колекції, а й підкреслювати історичні зв’язки та партнерські відносини між державами.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУСША
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