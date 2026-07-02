Які зарплати отримують держслужбовці в Україні

Міністерство фінансів України оновило «дашборд» із даними про чисельність державних службовців та рівень їхньої оплати праці за травень 2026 року. Найвищу середню зарплату серед центральних органів влади традиційно отримують працівники незалежних регуляторів та окремих державних установ

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.

«Міністерство фінансів України продовжує забезпечувати прозорість та відкритість використання бюджетних коштів, зокрема у сфері оплати праці в державному секторі (крім сектору безпеки і оборони)», — зазначають представники відомства.

На основі даних, отриманих від державних органів, Мінфін системно оновлює аналітичний інструмент — «дашборд» щодо оплати праці та чисельності працівників державних органів, місцевих державних адміністрацій і органів судової влади. Інструмент оновлюється щомісяця.

Загальна фактична чисельність працівників державних органів влади у травні 2026 року становила 165,9 тис. осіб (на 1,6 тис. осіб менше порівняно з аналогічним періодом минулого року). Із них: 108,7 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами); 23,2 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях; 34,1 тис. осіб — в органах судової влади.

Аналізуючи приріст заробітної плати, варто зазначити, що у травні 2026 року порівняно з травнем 2025 року середня заробітна плата зросла в усіх категоріях державних органів. Зокрема, приріст середньої заробітної плати в обласних державних (військових) адміністраціях склав +31,3%, в органах судової влади зростання склало +9,6%, в апаратах державних органів центрального рівня — +4,1%, у територіальних органах центральних органів влади обласного рівня — +6,3%.

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Держоргани центрального рівня з найвищими показниками середньої зарплати за травень 2026 року:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 104,4 тис. грн; Рахункова палата — 97,6 тис. грн; Антимонопольний комітет України — 93,6 тис. грн; Апарат Верховної Ради України — 86,8 тис. грн; Національне агентство з питань запобігання корупції — 83,5 тис. гривень.

Варто зазначити, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

«Дашборд» створено Мінфіном за підтримки Проєктного офісу реформ при Міністерстві фінансів України, який є частиною програми міжнародної технічної допомоги «Архітектура відновлення та реформ в Україні» (URA) EBRD Ukraine MDA та Європейського Союзу.

З показниками середнього рівня нарахованої заробітної плати в державних органах у травні можна детально ознайомитись на «дашборді».

Редакція PSM звертає увагу, що «дашборд» Мінфіну є відкритим інструментом, який щомісяця оновлюється та дозволяє відстежувати динаміку чисельності державних службовців і рівня їхньої оплати праці. Це дає змогу громадськості аналізувати використання бюджетних коштів та порівнювати показники між різними державними органами.

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