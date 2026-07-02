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Скільки нових ФОПів відкрилося в Україні у 2026 — Опендатабот

02.07.2026 14:10
Ольга Деркач

За перші два квартали 2026 року підприємницька активність в Україні демонструє стабільне зростання. Чистий приріст фізичних осіб-підприємців склав 39 214 осіб: 141 472 підприємці відкрили справу, тоді як 102 258 ФОПів припинили діяльність, за даними Єдиного державного реєстру

Скільки нових ФОПів відкрилося в Україні у 2026 — Опендатабот

Фото: magnific.com/muhammad.abdullah

Примітно, що кількість відкриттів залишилась на рівні минулого року, тоді як закриттів стало менше на 36% — порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Це свідчить не стільки про зростання підприємницького ентузіазму, скільки про те, що бізнес став стійкішим і рідше закривається в умовах невизначеності.

Скільки нових ФОПів відкрилося в Україні у 2026 — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

Ці дані підтверджують тренд, який фіксується вже кілька кварталів поспіль: за даними Мінекономіки, опублікованими у червні, кількість активних ФОПів в Україні стабільно зростає з початку 2025 року, незважаючи на воєнний стан — і сьогоднішні цифри підтверджують, що ця тенденція набирає оберти саме завдяки скороченню кількості закриттів, а не зростанню відкриттів.

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Найбільший приріст зафіксували у сфері освіти (+3 902 підприємців), роздрібній торгівлі (+3 596), поштовій та кур’єрській діяльності (+2 558), операціях із нерухомістю (+2 504) та оптовій торгівлі (+2 391). Показово, що освіта вийшла в лідери — за активізацію відповідають репетиторство, онлайн-курси та приватні навчальні практики.

Натомість скорочення зафіксоване в ремонті комп’ютерів та обладнання (-365 ФОПів), охоронних послугах (-35), телекомунікаціях (-22), збиранні відходів (-19) та обробленні деревини (-17).

За регіонами лідерами приросту стали Київ (+5 058), Дніпропетровщина (+4 284), Львівщина (+4 254), Київщина (+3 756) та Одещина (+2 955). Разом ці п’ять регіонів забезпечили майже половину загального приросту по країні. У 22 регіонах відкриттів більше, ніж закриттів — це переконливий сигнал того, що підприємницька активність є явищем загальнонаціональним, а не столичним.

Скорочення підприємців зафіксоване лише в трьох прифронтових та окупованих регіонах: Донеччині (-569), Херсонщині (-293) та Луганщині (-93). В умовах активних бойових дій ця статистика виглядає закономірно — і водночас є тривожним нагадуванням про ціну, яку платить малий бізнес прифронтових громад.

Скільки нових ФОПів відкрилося в Україні у 2026 — Опендатабот

Інфографіка: Опендатабот

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Джерело: Опендатабот.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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