Скільки нових ФОПів відкрилося в Україні у 2026 — Опендатабот

За перші два квартали 2026 року підприємницька активність в Україні демонструє стабільне зростання. Чистий приріст фізичних осіб-підприємців склав 39 214 осіб: 141 472 підприємці відкрили справу, тоді як 102 258 ФОПів припинили діяльність, за даними Єдиного державного реєстру

Примітно, що кількість відкриттів залишилась на рівні минулого року, тоді як закриттів стало менше на 36% — порівняно з аналогічним періодом 2025-го. Це свідчить не стільки про зростання підприємницького ентузіазму, скільки про те, що бізнес став стійкішим і рідше закривається в умовах невизначеності.

Ці дані підтверджують тренд, який фіксується вже кілька кварталів поспіль: за даними Мінекономіки, опублікованими у червні, кількість активних ФОПів в Україні стабільно зростає з початку 2025 року, незважаючи на воєнний стан — і сьогоднішні цифри підтверджують, що ця тенденція набирає оберти саме завдяки скороченню кількості закриттів, а не зростанню відкриттів.

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Найбільший приріст зафіксували у сфері освіти (+3 902 підприємців), роздрібній торгівлі (+3 596), поштовій та кур’єрській діяльності (+2 558), операціях із нерухомістю (+2 504) та оптовій торгівлі (+2 391). Показово, що освіта вийшла в лідери — за активізацію відповідають репетиторство, онлайн-курси та приватні навчальні практики.

Натомість скорочення зафіксоване в ремонті комп’ютерів та обладнання (-365 ФОПів), охоронних послугах (-35), телекомунікаціях (-22), збиранні відходів (-19) та обробленні деревини (-17).

За регіонами лідерами приросту стали Київ (+5 058), Дніпропетровщина (+4 284), Львівщина (+4 254), Київщина (+3 756) та Одещина (+2 955). Разом ці п’ять регіонів забезпечили майже половину загального приросту по країні. У 22 регіонах відкриттів більше, ніж закриттів — це переконливий сигнал того, що підприємницька активність є явищем загальнонаціональним, а не столичним.

Скорочення підприємців зафіксоване лише в трьох прифронтових та окупованих регіонах: Донеччині (-569), Херсонщині (-293) та Луганщині (-93). В умовах активних бойових дій ця статистика виглядає закономірно — і водночас є тривожним нагадуванням про ціну, яку платить малий бізнес прифронтових громад.

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Джерело: Опендатабот.