Скільки ФОПів користуються російськими поштовими сервісами

Українські підприємці продовжують використовувати російські поштові сервіси, хоча їхня частка залишається мінімальною. За даними Єдиного державного реєстру, станом на середину квітня 2026 року 4 389 фізичних осіб-підприємців вказали під час реєстрації електронні адреси на російських доменах

Це лише 0,5% від загальної кількості активних ФОПів, які зазначили електронну пошту, однак сам факт використання таких сервісів зберігається.

Найпопулярнішим серед російських доменів залишається mail.ru — ним користуються 2 628 підприємців. Ще 472 ФОПи вказали адреси на rambler.ru, а 424 — на yandex.ru. Крім того, у реєстрі присутні й інші домени, зокрема list.ru, bk.ru та inbox.ru, хоча їх використовують значно рідше.

Переважна більшість підприємців обирає альтернативні сервіси. Абсолютним лідером є gmail.com — майже 626 тис. ФОПів, або близько 73%, вказали саме цей домен під час реєстрації. Другу позицію займає український ukr.net, яким користуються понад 161 тис. підприємців.

Серед інших популярних варіантів — icloud.com (14 731 користувач), i.ua (11 769) та meta.ua (5 985). Це свідчить про домінування міжнародних і українських сервісів на ринку електронної пошти серед бізнесу.

Попри незначну частку, використання російських доменів залишається чутливим питанням з огляду на кібербезпеку та загальний контекст війни. Водночас статистика демонструє чіткий тренд: українські підприємці поступово відмовляються від таких сервісів на користь більш безпечних і звичних альтернатив.

Нагадаємо, що Опендатабот сформував рейтинг найбільших роботодавців 2026 року, базований на фінансовій звітності підприємств. Трійка лідерів залишається незмінною, а далі рейтинг зазнав незначних змін: Сільпо обігнав Укрпошту. Загалом лише шість компаній із десятки збільшили штат торік.

Джерело: Опендатабот.