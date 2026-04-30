Вчені створили найбільшу 3D-карту Всесвіту

Міжнародна команда науковців завершила створення найдетальнішої тривимірної карти Всесвіту в історії. Проєкт, реалізований за допомогою інструмента DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument), відкриває нові можливості для дослідження темної енергії — загадкової сили, що становить близько 70% космосу та впливає на розширення Всесвіту

Протягом п’яти років дослідники зібрали дані про понад 47 млн галактик і квазарів, а також близько 20 млн зірок. Отримана карта стала наймасштабнішим і найточнішим тривимірним зображенням структури Всесвіту. Вона дозволяє глибше зрозуміти, як формувалася космічна матерія та як змінювалося розширення Всесвіту з часом.

Міжнародний проєкт і науковий прорив

У проєкті DESI взяли участь понад 900 дослідників із більш ніж 70 наукових установ світу. Координацію здійснювала Національна лабораторія Лоуренса Берклі Міністерства енергетики США. Значний внесок зробили й вчені з Університету штату Огайо, які брали участь у розробці інструментів, зборі даних та їх аналізі.

Отримані результати вже дають змогу перевіряти ключові гіпотези щодо природи темної енергії та її можливих змін із часом. За словами дослідників, нові дані можуть суттєво змінити сучасне розуміння еволюції Всесвіту та його майбутнього.

Виклики під час дослідження

Реалізація проєкту супроводжувалася труднощами. Зокрема, у 2022 році лісова пожежа Contras призвела до тривалого відключення електроенергії та інтернету в обсерваторії. Попри це, команді вдалося відновити роботу та завершити спостереження раніше запланованого терміну.

Загалом DESI зібрав у шість разів більше даних про галактики й квазари, ніж усі попередні дослідження разом узяті. Повний аналіз цього масиву інформації ще попереду: перші результати п’ятирічного огляду очікуються у 2027 році.

Наступний етап досліджень

Хоча основну місію завершено, проєкт продовжить роботу до 2028 року. Подальші спостереження охоплять складніші для вивчення ділянки неба, що дозволить детальніше дослідити близькі об’єкти — зокрема карликові галактики та зоряні потоки.

Науковці також планують удосконалити методи аналізу темної енергії та розширити дослідження темної матерії. Нові дані можуть стати ключем до відповіді на фундаментальні питання про походження, структуру та майбутнє Всесвіту.

За матеріалами scitechdaily.com.