Сонце розірвало астероїд: Землю накриє метеорний дощ

Нещодавно в різних куточках світу спостерігали серію яскравих метеорів, що викликало питання, чому їх стало так багато одночасно. Тепер вчені дали відповідь: ці явища, ймовірно, мають спільне походження.

Згідно з дослідженням, усі ці метеори могли утворитися з одного астероїда, який зруйнувався під впливом Сонця. Дослідник NASA зазначає, що цей процес створює хмару уламків, крізь яку зараз проходить Земля

Команда під керівництвом Патріка М. Шобера проаналізувала мільйони спостережень із ширококутних астрономічних камер у Канаді, Японії, Європі та США. Вони виявили окрему групу з 282 метеорів, яка чітко вирізнялася серед інших.

За словами дослідників, це новий, раніше невідомий метеорний потік, що сформувався нещодавно. Його джерелом став астероїд, який підійшов надто близько до Сонця та почав руйнуватися.

Земля зараз рухається крізь поле уламків цього об’єкта. Коли ці частинки входять в атмосферу, ми бачимо метеорні дощі, і найближчими днями їх може стати ще більше.

Ба більше, численні яскраві метеори, зафіксовані у березні, також могли походити саме від цього астероїда.

Земля отримала новий метеорний потік

Саме так виникають усі відомі метеорні потоки — Персеїди, Ліриди чи Оріоніди, пов’язані з кометою Галлея. Зазвичай їхнім джерелом є комети, але в цьому випадку ситуація інша.

Новий метеорний потік отримав назву M2026–A1 і буде видимим щороку з 16 березня до 7 квітня. Водночас після 10 квітня люди повідомляли про яскраві метеори в Огайо, Туреччині, Австралії, Техасі та Нью-Йорку.

Джерело цих явищ довгий час залишалося невідомим, але, ймовірно, воно пов’язане з тим самим астероїдом. Патрік М. Шобер із Космічного центру імені Джонсона NASA написав у The Conversation:

«Що робить це відкриття таким захопливим — ми фактично спостерігаємо, як прихований астероїд розсипається під дією Сонця».

Дослідник детально вивчив цю групу метеорів, щоб встановити їхнє походження. Це дозволило виявити новий тип джерела для метеорних потоків.

Як уже зазначалося, більшість метеорних потоків походять від комет. Проте M2026–A1 виник із так званої «каменистої комети» — астероїда, який поводиться як комета, рухаючись дуже близько до Сонця.

Комети випаровуються через сильне нагрівання, оскільки містять лід, тоді як астероїди складаються з сухих порід. Однак вони можуть ставати активними через гравітаційний вплив планет, надто швидке обертання або інші фактори.

Коли такі об’єкти підходять надто близько до Сонця, вони починають руйнуватися, залишаючи пиловий слід, що світиться подібно до хвоста комети.

«Це відкриття показує, що інтенсивне сонячне тепло буквально тріскає поверхню астероїда, вивільняє гази та спричиняє його руйнування», — пояснив Шобер.

Водночас дослідники поки що не змогли точно визначити астероїд, який розпався поблизу Сонця.

За матеріалами wionews.com.