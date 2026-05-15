Revolut планує запустити підрозділ private banking у Європі

Британський фінтех-гігант з українським корінням Revolut розглядає можливість запуску private banking у Великій Британії та низці європейських країн, прагнучи збільшити доходи від обслуговування заможних клієнтів

Про це Bloomberg повідомило джерело, знайоме з планами компанії. За словами співрозмовника, лондонська фінтех-компанія може запустити новий підрозділ уже цього літа. Для отримання доступу до послуг private banking клієнти, ймовірно, повинні будуть мати щонайменше £500 тис. ($675 тис.) активів.

Втім, плани все ще перебувають на стадії обговорення, тому деталі та терміни запуску можуть змінитися.

«Private banking — це один із напрямів, який ми вивчаємо в межах наших постійних зусиль із розширення та вдосконалення продуктів, — заявили в Revolut. — Наразі ми не можемо поділитися додатковими деталями».

Нещодавно Revolut отримав схвалення британських регуляторів на пропозицію клієнтам складніших інвестиційних продуктів. Фінтех-компанія прагне розширити свій бізнес у сфері управління капіталом — так само, як і багато інших банків. Згідно з інформацією на сайті компанії, Revolut також активно наймає private banker-фахівців.

Попри те, що управління капіталом забезпечує стабільне джерело комісійних доходів, останніми роками ринок переживає хвилю консолідації через жорстку конкуренцію між гравцями.

Нагадаємо, що Revolut встановив дворічний горизонт для IPO та націлюється на оцінку в $150 млрд — це більше, ніж сумарна ринкова капіталізація Barclays, Deutsche Bank та Société Générale. Зараз компанія оцінюється у $75 млрд. Очікується, що компанія проведе нові вторинні продажі акцій, що допоможе підвищити її вартість перед майбутнім лістингом.

