Названо найпопулярніший телефон у світі, і це не iPhone

14.05.2026 16:40
Ольга Деркач

Смартфони давно стали невід’ємною частиною життя: вони замінили камери, плеєри, навігатори й навіть комп’ютери для частини користувачів. Але попри домінування Apple на ринку сучасних гаджетів, найбільш продаваним мобільним телефоном в історії виявився зовсім не iPhone

Абсолютним рекордсменом за кількістю продажів залишається Nokia 1100. За весь час компанії вдалося реалізувати близько 250 млн цих пристроїв. Друге місце також посідає телефон Nokia — модель 1110 із результатом 248 млн проданих одиниць. Лише після них у рейтингу розташувалися iPhone 6 та iPhone 6 Plus, які розійшлися тиражем у 224 млн смартфонів.

На перший погляд це може здатися дивним, адже саме Apple фактично започаткувала епоху сучасних смартфонів. Проте рекорд Nokia пояснюється кількома важливими факторами.

Чому саме Nokia стала рекордсменом

Nokia 1100 з’явилася у 2003 році, а Nokia 1110 — у 2005-му. Тоді ринок мобільних телефонів суттєво відрізнявся від нинішнього. Смартфонів у сучасному розумінні ще не існувало, а більшість користувачів обирали максимально прості й доступні пристрої для дзвінків та SMS.

Головною перевагою Nokia стала низька ціна. Nokia 1100 коштувала приблизно $100, а Nokia 1110 — близько $78. Для порівняння, популярна на той момент Motorola Razr V3 продавалася майже за $449. Через це моделі Nokia стали особливо популярними у країнах, що розвиваються, де ціна пристрою була одним із ключових критеріїв вибору.

Телефони швидко поширилися в Індії, країнах Азії та Африки. Причому їх використовували ще багато років після виходу першого iPhone. Наприклад, у 2011 році в Африці налічувалося близько 50 млн активних Nokia 1100.

Популярність пояснювалася не лише ціною. Телефони Nokia вважалися надзвичайно надійними: вони довго тримали заряд, витримували падіння та працювали навіть у складних умовах. Для багатьох користувачів це були майже «невбивані» пристрої.

Чому iPhone навряд чи поб’є цей рекорд

Хоча сьогодні смартфонів у світі значно більше, повторити успіх Nokia сучасним брендам буде складно. Причина — у значно жорсткішій конкуренції.

Якщо у 2000-х ринок був поділений між кількома великими виробниками, то зараз користувачі мають величезний вибір моделей у різних цінових категоріях. Apple та Samsung контролюють приблизно однакові частки світового ринку — близько 21% кожна. Водночас у багатьох країнах активно продаються смартфони Xiaomi, Huawei та інших брендів.

Ще одна причина — люди почали рідше змінювати телефони. Якщо раніше новий мобільний купували кожні кілька років, то тепер користувачі можуть користуватися одним смартфоном значно довше.

Саме тому рекорди Nokia 1100 та Nokia 1110 залишаються унікальними навіть через десятки років після їхнього виходу.

Джерело: BGR.

