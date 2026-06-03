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Дія оновила сервіс для українців, які виїхали через війну

03.06.2026 20:00
Микола Деркач

Оновлено послугу подання заяв у категорії А1.2 «Вимушене переміщення за межі України»

Дія оновила сервіс для українців, які виїхали через війну

Фото: unsplash.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

Зазначається, що тепер дані про перетин кордону коректно підтягуються під час заповнення заяви. Якщо раніше не вдалося завершити подання — спробуйте ще раз.

Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє місце проживання через повномасштабне вторгнення росії та виїхали за кордон.

Також категорія стосується тих, хто перебував за межами України та не може повернутися додому через війну.

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Як подати заяву:

  • Авторизуйтеся на порталі Дія.
  • Оберіть послугу подання заяв до Реєстру збитків для України.
  • Перейдіть до категорії A1.2 «Вимушене переміщення за межі України».
  • Перевірте дані, які підтягнуться до заяви.
  • Заповніть необхідну інформацію.
  • Надішліть заяву до Реєстру.

Кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування.

Більше про подання заяв до Реєстру збитків можна дізнатися на порталі Дія.

Послугу в Дії реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України. Розвиток сервісу здійснюється в межах швейцарсько-української Програми EGAP. Виконавець програми — Фонд Східна Європа.

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Рубрики: Війна з РосієюДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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