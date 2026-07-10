Дія випустила гайд з розвитку та відновлення бізнесу

На Дія.Освіта вийшов новий гайд для ВПО та підприємців, який допоможе запустити, масштабувати або відновити власну справу в нових умовах і уникнути типових помилок

Про це повідомила пресслужба Дії.

У гайді ви дізнаєтеся, як:

подати заявку в Дії та отримати державний грант «Власна справа»;

використовувати ШІ для рутини, аналітики й ухвалення рішень;

налаштувати онлайн-маркетинг і продажі без зайвих витрат.

Матеріал структуровано у п’ять практичних відеомодулів: від грантової заявки та впорядкування бізнес-процесів до залучення клієнтів онлайн за допомогою штучного інтелекту. Кожен модуль поєднує прості пояснення, приклади та інструменти, які можна застосувати одразу.

Читайте також: Грант до 500 тис. грн на власну справу від держави: як отримати

«Державний грант — ваша можливість розвивати бізнес у цифрову епоху, — зазначають у Дії. — Дізнавайтеся всі деталі в безоплатному гайді».

Редакція PSM звертає увагу, що підтримка підприємництва залишається одним із пріоритетів держави, особливо для внутрішньо переміщених осіб, які були змушені відновлювати свою діяльність після релокації.

Раніше ми також писали, що на порталі Дія розширили можливості подання заявок на грант «Власна справа». Відтепер заявники можуть самостійно обрати банк, який опрацьовуватиме їхню заявку. До програми долучився Sense Bank.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Україна перейде на новий стандарт електронного підпису

На порталі Дія запустили нову послугу

Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні