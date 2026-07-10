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Дія випустила гайд з розвитку та відновлення бізнесу

10.07.2026 11:40
Микола Деркач

На Дія.Освіта вийшов новий гайд для ВПО та підприємців, який допоможе запустити, масштабувати або відновити власну справу в нових умовах і уникнути типових помилок

Дія випустила гайд з розвитку та відновлення бізнесу

Фото: chatgpt.com

Про це повідомила пресслужба Дії.

У гайді ви дізнаєтеся, як:

  • подати заявку в Дії та отримати державний грант «Власна справа»;
  • використовувати ШІ для рутини, аналітики й ухвалення рішень;
  • налаштувати онлайн-маркетинг і продажі без зайвих витрат.

Матеріал структуровано у п’ять практичних відеомодулів: від грантової заявки та впорядкування бізнес-процесів до залучення клієнтів онлайн за допомогою штучного інтелекту. Кожен модуль поєднує прості пояснення, приклади та інструменти, які можна застосувати одразу.

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 «Державний грант — ваша можливість розвивати бізнес у цифрову епоху, — зазначають у Дії. — Дізнавайтеся всі деталі в безоплатному гайді».

Редакція PSM звертає увагу, що підтримка підприємництва залишається одним із пріоритетів держави, особливо для внутрішньо переміщених осіб, які були змушені відновлювати свою діяльність після релокації.

Раніше ми також писали, що на порталі Дія розширили можливості подання заявок на грант «Власна справа». Відтепер заявники можуть самостійно обрати банк, який опрацьовуватиме їхню заявку. До програми долучився Sense Bank.

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Рубрики: ДіяНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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