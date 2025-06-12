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Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні

12.06.2025 19:00
Ольга Деркач
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Кабінет Міністрів затвердив постанову, яка відкриває шлях до використання цифрових гаманців з електронною ідентифікацією (еID) в Україні. Це наступний етап в інтеграції в єдиний цифровий простір з ЄС

Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні

Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні Фото: chatgpt.com

Цифровий гаманець — це зручний застосунок, який дозволяє зберігати документи, ID-дані, електронний підпис та використовувати їх онлайн. Це просто, зручно й безпечно.

З його допомогою можна підтверджувати особу, отримувати державні послуги, відкривати рахунки, реєструвати SIM-карту чи користуватися електронними рецептами — як в Україні, так і за кордоном.

Постанова встановлює вимоги до таких гаманців як для України, так і для Європи, а також визначає правила їх роботи відповідно до стандартів eIDAS 2.0. Це означає, що буде забезпечено належний рівень безпеки, захисту даних та взаємне визнання електронної ідентифікації між країнами.

Це важливий крок до запровадження цифрового гаманця за європейською моделлю. Попереду — тестування, технічна інтеграція та запуск.

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«Разом будуємо цифрову Європу, де українці користуватимуться Дією в ЄС, а європейці — своїми гаманцями в Україні», — заявили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Робота Мінцифри в адаптації з вимогами EU Digital Identity Wallet здійснюється за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту DT4UA, що реалізується естонською Академією електронного управління (eGovernance Academy). Участь Дії в спільно керованому Францією та Німеччиною пілотному проєкті POTENTIAL співфінансується Європейським Союзом.

Нагадаємо, що за п’ять років Україні вдалося значно покращити свої позиції в глобальному індексі онлайн-сервісів ООН, піднявшись зі 102-го на 5-те місце. Міністерство цифрової трансформації планує продовжити розбудову цифрової екосистеми, зокрема зосередившись на прискоренні цифрових змін у міністерствах та державних установах.

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Джерело: Мінцифри.

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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