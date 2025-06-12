Українські стартапи отримають $10 млн від Google

$10 млн отримають українські стартапи від Фонду підтримки Google

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram

Google відібрав фінальну групу команд, які отримають фінансування в межах другого етапу програми Фонду підтримки для українських стартапів. 35 українських стартапів — від ШІ-платформ до виробників протезів — отримають до $100 000 фінансування, менторську і технічну підтримку від Google, а також можливість отримати до $350 000 у вигляді кредитів Google Cloud.

Всього у другому етапі програми Google профінансував вже 98 українських стартапів. Фонд і надалі допомагатиме компаніям менторськими сесіями та продуктовою підтримкою, щоб підтримувати розвиток української стартап-екосистеми під час війни.

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«Дякуємо Google за підтримку українського технологічного сектору та віру в потенціал наших інновацій», — пише Мінцифри.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів (USF) запустили Sandbox для тестування ШІ- та блокчейн-технологій. Мета проєкту — допомагти масштабуватися високотехнологічним стартапам. Sandbox працюватиме на базі Українського фонду стартапів до кінця 2026-го як експериментальний проєкт. Після цього буде проведено аналіз ефективності, і за умови позитивного результату, Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій.

Раніше ми писали, що заснований українцем стартап у сфері юридичних технологій Wordsmith AI залучив $25 млн у рамках раунду серії А, який очолив фонд Index Ventures. Компанія, яка будує інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) для розгортання парків юридичних агентів в організаціях.

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