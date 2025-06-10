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10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025

10.06.2025 11:40
Ольга Деркач
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10 українських стартапів представлять українську стартап-екосистему на Nexus Luxembourg 2025

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025 Фото: freepik.com

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації у своєму Telegram.

З 17 по 18 червня в Люксембурзі пройде одна з провідних технологічних виставок інновацій — Nexus. Цього року захід збере 6 500 учасників, 300 стартапів і 200 спікерів з різних куточків світу. У центрі уваги — штучний інтелект, новітні технології та бізнес-рішення майбутнього.

У межах заходу до Люксембурга вирушить українська делегація, до складу якої увійдуть 10 команд. Вони отримають нагоду не лише презентувати власні технологічні розробки, а й встановити зв’язки з міжнародними інвесторами, а також долучитися до панельних дискусій, демонструючи свою експертизу на глобальному рівні.

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025 Інфографка: Мінцифри

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025

10 стартапів представлять Україну на Nexus Luxembourg 2025 Інфографка: Мінцифри

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«Вітаємо переможців відбору і бажаємо гідно представити українські інновації», — пишуть у Мінцифри.

Участь української делегації організована Міністерством цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, Люксембурзько-Українською торговою палатою, Luxinnovation та Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів (USF) запустили  Sandbox для тестування ШІ- та блокчейн-технологій. Мета проєкту — допомагти масштабуватися високотехнологічним стартапам. Sandbox працюватиме на базі Українського фонду стартапів до кінця 2026-го як експериментальний проєкт. Після цього буде проведено аналіз ефективності, і за умови позитивного результату, Sandbox стане постійним інструментом підтримки інновацій.

Раніше ми писали, що заснований українцем стартап у сфері юридичних технологій Wordsmith AI залучив $25 млн у рамках раунду серії А, який очолив фонд Index Ventures. Компанія, яка будує інфраструктуру штучного інтелекту (ШІ) для розгортання парків юридичних агентів в організаціях.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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