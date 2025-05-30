Український стартап-єдиноріг Grammarly залучив $1 млрд

Одна з найуспішніших технологічних компаній з українським корінням — Grammarly — оголосила про залучення $1 млрд інвестицій у рамках go-to-market фінансування від фонду Customer Value Fund (CVF), що діє під егідою General Catalyst

Кошти планують спрямувати на активне масштабування комерційної діяльності — зокрема, на розвиток продажів, маркетингу та придбання стратегічних активів, повідомляє AIN.

Як зазначається, новий раунд фінансування дозволить Grammarly суттєво розширити клієнтську базу й посилити глобальну присутність продукту.

«Більше 40 млн користувачів щодня покладаються на Grammarly, щороку допомагаючи генерувати понад $700 млн виручки. Залучене фінансування дозволить і надалі пришвидшувати зростання завдяки інвестиціям у продуктові інновації, продажі, маркетинг і стратегічні придбання», — йдеться в повідомленні.

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Новий генеральний директор Grammarly Шишир Меротра, який очолив компанію після січневої угоди з поглинання Coda, зазначив, що об’єднання двох технологій відкриває нові горизонти для трансформації форматів роботи та комунікації.

У січні 2025 року Grammarly придбала Coda — популярний ШІ-редактор документів. Внаслідок угоди Рахул Рой-Чоудхурі передав кермо компанії Меротрі, який раніше очолював Coda.

Після об’єднання компанія почала перетворюватися на повноцінну платформу для продуктивності, що об’єднує різноманітні застосунки та агентів на базі штучного інтелекту.

Grammarly — це ШІ-рішення для вдосконалення письмового мовлення, яким, за даними компанії, користуються понад 40 мільйонів людей і 50 тисяч організацій. Продукти інтегруються з більш ніж 500 тисячами додатків і вебресурсів. Компанію заснували у 2009 році українці Олексій Шевченко, Максим Литвин і Дмитро Лідер.

Нагадаємо, що Grammarly відкрив новий офіс у Варшаві. Офіс у Варшаві стане центром, де команда Grammarly зосередиться на вдосконаленні продуктів і послуг компанії. Окрім Варшави, Grammarly має офіси у різних великих містах світу, зокрема, Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку та Ванкувері.

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