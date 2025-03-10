Grammarly відкрив новий офіс у Варшаві

Відома компанія з українським корінням Grammarly оголосила про відкриття нового офісу в Польщі та пошук фахівців на різні посади

«Ласкаво просимо до Варшавського хабу Grammarly, — йдеться у повідомленні компанії на її сторінці Linkedin. — Нещодавно ми відзначили цю важливу подію новосіллям. Було неймовірно бачити, як хаб оживає у цьому прекрасному просторі, створеному для сприяння співпраці та інноваціям».

Офіс у Варшаві стане центром, де команда Grammarly зосередиться на вдосконаленні продуктів і послуг компанії. Окрім Варшави, Grammarly має офіси у різних великих містах світу, зокрема, Києві, Сан-Франциско, Нью-Йорку та Ванкувері.

Варто зазначити, що новий офіс потребує кваліфікованих фахівців. Серед відкритих вакансій — Accounts Payable Manager, Customer Care Specialist for Social Media, Technical Support Specialist, Customer Success Manager та Grammarly for Education. Усі позиції передбачають гібридний формат роботи.

Grammarly — заснована в Україні онлайн-платформа на основі ШІ для допомоги у спілкуванні англійською мовою, запущена 2009 року. Вона підвищує якість письмового спілкування, пропонуючи рекомендації щодо правильності (граматика та механіки письма), чіткості (стислість та зрозумілість), захопливості (словниковий запас та розмаїття) та тону повідомлення (формальність, ввічливість і впевненість). Це найдорожчий стартап з українським корінням, який наразі має понад 40 млн щоденних активних користувачів.

Цікаве по темі: Названо переможців конкурсу стартапів Uklon Innovative Boost: хто отримав гранти

Нещодавно Grammarly оголосила про зміну керівництва та придбання компанії-розробника інструментів на базі штучного інтелекту — компанії Coda для підтримки продуктивності Coda Docs та Coda Brain.

Нагадаємо, співзасновник Grammarly Дмитро Лідер після тривалого сабатікалу (відпустка від кількох місяців до року зі збереженням робочого місця) вирішив залишити свою операційну роль у компанії. Він заявив, що хоче зосередитись на власних проєктах.

Водночас інші співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин залишаються ключовими учасниками операційної команди.

Також ми писали, що українська онлайн-платформа Grammarly, яка використовує штучний інтелект для покращення спілкування англійською мовою, приєдналася до спеціального правового режиму Дія.City.

Ознайомтесь з іншими популярними матеріалами:

Співзасновник Google створив новий ШІ-стартап

Де у Європі стартапи отримують найбільшу підтримку: на якому місці Україна

Засновник Prom.ua інвестував у британський стартап з українським корінням