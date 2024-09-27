Співзасновник Grammarly вийшов з операційного управління компанією

Один зі співзасновників найдорожчого стартапу з українським корінням Grammarly Дмитро Лідер вирішив зосередитись на власних проєктах

Співзасновник Grammarly Дмитро Лідер після тривалого сабатікалу (відпустка від кількох місяців до року зі збереженням робочого місця) вирішив залишити свою операційну роль у компанії. Це сталось ще у січні 2024 року, однак стало відомо ЗМІ лише зараз.

Причиною його виходу з операційного управління Grammarly стало бажання зосередитись на особистих проєктах. У компанії Лідер був відповідальним за мовні технології.

Водночас інші співзасновники Grammarly Олексій Шевченко та Максим Литвин залишаються ключовими учасниками операційної команди, розповіли в компанії.

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Довідково

Grammarly — це стартап, який допомагає користувачам писати англійською без помилок. Його заснували у 2009 році Максим Литвин, Олексій Шевченко та Дмитро Лідер.

У 2019 році компанія стала першим українським єдинорогом, сягнувши оцінки в понад $1 млрд. А вже у 2021-му оцінка стартапу зросла до $13 млрд після раунду інвестицій на $200 млн.

Статки Литвина та Шевченка тоді оцінювались у $4 млрд для кожного, а зараз — в $1,9 млрд. У Grammarly називають оцінку некоректною, але не розголошують розподіл часток.

Утім, частку Лідера вони все ж таки розкрили – він має лише 1%. У 2024-му орієнтовна капіталізація Grammarly становить $8,1 млрд. Таким чином, статки Лідера можуть оцінюватися у $81 млн.

Нагадаємо, українська компанія Grammarly оголосила про запуск Authorship — інструменту, який дає змогу користувачам продемонструвати, які частини документа були створені людиною, згенеровані або відредаговані штучним інтелектом.

Authorship буде доступна в бета-версії в Google Документах для всіх клієнтів Grammarly з вересня 2024 року, а до кінця 2024 року стане доступною в Microsoft Word і Pages.

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За матеріалами Forbes