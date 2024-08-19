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Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024

19.08.2024 19:40
Ольга Деркач
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Міністерство цифрової трансформації презентувало 8 стартапів, які представлять Україну на Nordeep Summit 2024

Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024

Про це пише Мінцифри у своєму Telegram.

«Це перша і єдина в Європі конференція з deep-tech — технологічних рішень, які засновані на інженерних інноваціях або наукових розробках. Щороку саміт збирає тисячі стартапів, дослідників та інвесторів. Тому участь українських компаній — крута можливість знайти нових міжнародних клієнтів і залучити інвестиції, які підсилять економіку країни», — пишуть в Мінцифри.

У цьому році конференція відбудеться 18–19 вересня в місті Еспоо, Фінляндія. Україну представить національна делегація з 8 компаній та стартапів, яких обрали за результатами відбору.

Мінцифри представило стартапи, які поїдуть на Nordeep Summit 2024

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«Пишаємося українським deep-tech і чекаємо на нові досягнення наших стартапів», — додали в Мінцифри.

Участь представників української екосистеми організовують Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів та YEP за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що ми писали, які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration. Оголошено українських переможців програми DeepTech Scale-Up & Acceleration, які отримали значні гранти на свій розвиток. Нещодавно завершився перший потік фінансування програми DeepTech Scale-Up & Acceleration проєкту Seeds of Bravery. В його межах 21 український стартап отримає гранти розміром до 50 000 євро кожен на реалізацію своїх проєктів. Всі стартапи-переможці, що отримати фінансову підтримку, прагнуть масштабувати прототипи та розширити ринкове охоплення.

Раніше ми писали, що українські стартапи запрошують на TechCrunch Disrupt 2024. Технологічні компанії зможуть представити свої проєкти у США на конференції TechCrunch Disrupt 2024. TechCrunch — одна з найбільших у світі стартап-конференцій, яку щорічно відвідує близько 10 тисяч людей. На заході присутні найбільші корпорації, світові інноваційні лідери, засновники стартапів й інвестори, які хочуть запартнеритися, залучити інвестиції та обмінятися досвідом.

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Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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