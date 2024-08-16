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Українські стартапи запрошують на TechCrunch Disrupt 2024: як взяти участь

16.08.2024 11:00
Дарія Шуть
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Технологічні компанії зможуть представити свої проєкти у США на конференції TechCrunch Disrupt 2024

TechCrunch Disrupt 2024

Фото: usf.com.ua

TechCrunch — одна з найбільших у світі стартап-конференцій, яку щорічно відвідує близько 10 тисяч людей. На заході присутні найбільші корпорації, світові інноваційні лідери, засновники стартапів й інвестори, які хочуть запартнеритися, залучити інвестиції та обмінятися досвідом.

Цьогоріч подія відбудеться з 28 до 30 жовтня у Сан-Франциско. Україна вже втретє представить свою стартап-екосистему на TechCrunch Disrupt 2024.

Організатори відберуть до 12 українських проєктів, які отримають місце в експозоні та зможуть брати участь в активностях делегації, зустрічах з інвесторами, представниками влади й технологічними компаніями.

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До відбору можуть долучитись стартапи, які:

  • знаходяться на стадіях Seed, Series A, Series B;
  • випускають мінімально життєздатний продукт (MVP) та мають користувачів;
  • готові залучати інвестиції, мають попередні інвестиційні раунди від відомих ангелів чи фондів;
  • використовують технології, які створені в Україні, чи продовжують тут свою R&D-розробку.

Заявку на участь в конференції компанії можуть подати до 28 серпня. Форма аплікації та деталі доступні за посиланням.

Делегація українських стартапів візьме участь у TechCrunch Disrupt завдяки Програмі USAID «Конкурентоспроможна економіка України». Ініціатива реалізується спільно Українським фондом стартапів за підтримки Мінцифри України.

Нагадаємо, підприємцям пропонують створити інновації на базі штучного інтелекту (ШІ) для відновлення України, взявши участь в події AI for Ukraine Recovery Hackathon.

Взяти участь можуть команди з 2–6 людей та індивідуальні фахівці, які готові створювати ШІ-інновації для повоєнного відновлення України. Подія пройде 6–8 вересня. Долучитися можна онлайн або офлайн у Києві чи Таллінні.

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Джерело: Мінцифри

Рубрики: СтартапиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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