НБУ достроково відмінив застосовані до кредитної спілки обмеження

25.11.2025 12:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) прийняв рішення про задоволення заяви Кредитної Спілки «Сейфті Депозіт» (ЄДРПОУ 40434582) про дострокову відміну обмеження окремого виду фінансових послуг, що надається КС «Сейфті Депозіт», у зв’язку з усуненням нею раніше виявленого порушення щодо недотримання пруденційних нормативів

Фото: bank.gov.ua

Так 9 червня 2025 року Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив рішення про застосування до КС «Сейфті Депозіт» заходу впливу у формі обмеження до 31 грудня 2025 року окремого виду фінансових послуг, що надається кредитною спілкою на підставі стандартної ліцензії, а саме: надання коштів та банківських металів у кредит членам кредитної спілки в частині:

  • укладання нових кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • продовження строку дії укладених кредитних договорів, за якими сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищує 15 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки;
  • унесення змін до укладених кредитних договорів, внаслідок чого сума зобов’язань члена, групи членів кредитної спілки або іншої кредитної спілки перед кредитною спілкою перевищить 15 відсотків від регулятивного капіталу кредитної спілки.

Цікаве по темі: Скільки заробили банки в Україні у 2025 — НБУ

КС «Сейфті Депозіт» усунула порушення, що стали підставою для застосування цього заходу впливу.

Рішення про задоволення заяви КС «Сейфті Депозіт» про дострокову відміну обмеження окремого виду фінансових послуг, що надається КС «Сейфті Депозіт», набирає чинності з дня доведення його до відома компанії.

Джерело: НБУ.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
