Майнер 8 років накопичував Біткоїн і не продав жодного разу

09.01.2026 11:40
Ольга Деркач

Невідомий майнер, який від листопада 2016 року щодня видобував біткоїни, зумів накопичити понад 4165 BTC

Фото: chatgpt.com

Усі видобуті монети протягом цього часу надходили на один і той самий криптогаманець. За поточним курсом загальна вартість активів на цій адресі оцінюється приблизно в $375 млн. На це звернув увагу акаунт Documenting Bitcoin у соцмережі X.

У дописі також зазначається, що останні транзакції з цього гаманця фіксувалися понад вісім років тому.

Така «мовчазна» стратегія майнера стала приводом для активної дискусії у спільноті X. Частина користувачів припускає, що власник міг утратити доступ до приватних ключів. Інші, навпаки, захоплюються витримкою та послідовністю майнера, який роками не рухає накопичені активи. Окремі коментатори також наголошують на ймовірно значних витратах на електроенергію, які могли накопичитися за весь період майнінгу.

Цікаве по темі: Криптотрейдер перетворив $320 на $2,8 млн за 11 днів

На момент написання матеріалу Біткоїн торгується поблизу позначки $90 000 (близько $90 681), що на 0,27% більше за останню добу та на 2,15% вище, ніж тиждень тому.

Нагадаємо, що експерт назвав дату, коли Біткоїн досягне $180 000. Поки Біткоїн (BTC) намагається набрати імпульс на шляху до позначки $100 000, трейдинговий експерт припустив, що актив може піднятися до $180 000, хоча цей рух супроводжуватиметься підвищеною волатильністю.

Раніше ми писали про 4 криптовалюти, на які варто звернути увагу. Крипторинки зміщуються в бік інфраструктурних і платформних токенів: трейдери дедалі частіше шукають активи, прив’язані до вимірюваної ончейн-активності, а не до суто «наративних» рухів.

Крім того, якщо ви коли-небудь спілкувалися з фінансовим радником або біржовим брокером, то напевно чули: правильний таймінг може суттєво вплинути на успіх угод. Інвестори використовують різні методи, щоб визначити найкращий момент для операцій на фондовому ринку. А як щодо криптовалют?

Джерело: Incrypted.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовини
