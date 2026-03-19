НБУ змінив обсяг ліцензії фінкомпанії

Національний банк України (НБУ) на підставі власної заяви ТОВ «ФК «Акцент Фінанс» (ЄДРПОУ 41892459) погодив зміну обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії

Зокрема, з ліцензії було виключено такі фінансові послуги, як: факторинг та фінансовий лізинг.

Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії ТОВ «ФК «Акцент Фінанс» матиме право здійснювати діяльність з надання фінансової послуги — надання коштів та банківських металів у кредит.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 18 березня 2026 року.

Нагадаємо, що Національний банк України та глобальна технологічна компанія Mastercard домовилися спільно працювати над підвищенням кіберстійкості фінансового сектору України. Відповідні домовленості зафіксовані в Меморандумі про взаєморозуміння між НБУ та Mastercard.

Раніше ми писали, що кількість учасників небанківського фінансового ринку в лютому 2026 року зменшилася на вісім установ — до 761. Кількість банків, що мають ліцензію, у лютому — 60. У лютому за ініціативою заявника анульовано ліцензії п’ятьом установам: трьом фінансовим компаніям та двом кредитним спілкам. Примусово анульовано ліцензію одній кредитній спілці. Також Національний банк змінив обсяг ліцензії на вид діяльності з надання фінансових послуг (розширення обсягу ліцензії) одній фінансовій компанії.

Крім того, НБУ оновить правила інкасації та перевезення валютних цінностей банків. Це зумовлено необхідністю врахування вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку фінансової інклюзії в Україні» та забезпечення відповідності вимогам законодавства Європейського Союзу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Джерело: НБУ.