Uklon запустив власний маркетплейс

Uklon оголосив про запуск маркетплейсу Uklon Store у своєму застосунку. Першою категорією в бета-версії сервісу стали квіти. Наразі нова функція доступна користувачам у Києві

Запуск маркетплейсу став черговим кроком у розвитку екосистеми компанії та розширенні можливостей застосунку за межі традиційного сервісу замовлення поїздок. У компанії зазначають, що новий напрямок має стати додатковим каналом монетизації доставки та збільшити кількість сценаріїв використання платформи для наявної аудиторії.

Для партнерських магазинів Uklon Store пропонує доступ до клієнтської бази сервісу та можливість продавати товари без необхідності самостійно організовувати доставку. Першим напрямком для тестування моделі обрали флористичний сегмент.

За словами CEO Uklon Сергія Гришкова, запуск маркетплейсу є продовженням стратегії трансформації компанії з монопродуктового сервісу в екосистему взаємодоповнювальних рішень.

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«Запуск маркетплейсу — це продовження реалізації нашої стратегії переходу від монопродукту до екосистеми комплементарних сервісів. Ми маємо активну платоспроможну аудиторію, сильну технологічну платформу та власну інфраструктуру доставки, тому маркетплейс є органічним розширенням того, що ми вже побудували. Сьогодні це вже шостий продукт у застосунку — поряд із поїздками, доставкою, купівлею автобусних квитків та електросамокатами. Ми починаємо з категорії «Квіти», і будемо розширювати маркетплейс у міру зростання попиту та появи нових релевантних категорій», — зазначив він.

Категорія «Квіти» вже з’явилася на головному екрані застосунку Uklon. Користувачі можуть обрати магазин, додати товар до кошика, оплатити замовлення та оформити доставку за потрібною адресою без переходу на сторонні платформи.

Доставку забезпечуватимуть водії-партнери сервісу. У компанії наголошують, що власна логістична інфраструктура дозволяє охоплювати ширшу кількість магазинів та забезпечувати швидке перевезення букетів.

Маркетплейс став шостим сервісом в екосистемі Uklon. Компанія вже розвиває напрямки поїздок, доставки, продажу автобусних квитків та оренди електросамокатів. Надалі асортимент Uklon Store планують поступово розширювати новими категоріями товарів залежно від попиту користувачів та інтересу партнерів.

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Джерело: Uklon.