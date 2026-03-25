Uklon запускає продаж автобусних квитків у застосунку

25.03.2026 19:30
Ольга Деркач

Українська платформа для виклику авто Uklon виходить у новий сегмент і запускає сервіс із продажу автобусних квитків як по Україні, так і на міжнародні напрямки

Фото: freepik.com

Про це розповів CEO компанії Сергій Гришков під час етеру YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes. Новий продукт отримав назву Uklon Travel.

Відтепер користувачі застосунку Uklon матимуть змогу купувати квитки на автобуси для внутрішніх і закордонних поїздок безпосередньо в самому додатку, без переходу на сторонні сервіси. На старті функціональність працює у форматі бета-версії.

Наразі доступ до бета-версії відкрито для користувачів Android-пристроїв. Очікується, що вже протягом найближчої доби сервіс стане доступним і для користувачів iOS.

Як пояснив Сергій Гришков, новий напрям має не лише розширити продуктовий портфель компанії, а й підсилити основний бізнес, створюючи синергію з сервісом райдхейлінгу.

«У 2027 році це може стати драйвером нашого додаткового зростання», — зазначив Гришков.

Для запуску Uklon уклав партнерство з агрегатором автобусних перевезень, однак назву цієї компанії наразі не розкривають.

У подальших планах — формування окремої команди, яка відповідатиме за розвиток цього напряму, а також поступовий перехід до прямих інтеграцій із перевізниками.

