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Uklon запустив рекламну платформу для бізнесу

02.12.2024 10:20
Ольга Деркач
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Український сервіс Uklon запустив нову рекламну диджитал-платформу Uklon Ads, інтегровану в мобільний застосунок компанії

Uklon запустив рекламну платформу для бізнесу

Uklon запустив рекламну платформу для бізнесу Фото: freepik.com

Про це AIN повідомила пресслужба компанії. Як зазначено в повідомленні, ця інновація орієнтована на корпоративних клієнтів середнього та великого бізнесу.

Платформа дозволяє бізнесу проводити рекламні та маркетингові кампанії безпосередньо через застосунок. Для цього пропонуються різноманітні інструменти: статичні та анімовані банери, що відображаються під час поїздки, інформаційні повідомлення у форматі сторіз, а також push- і pop-up сповіщення. Крім того, компанії можуть персоналізувати транспорт, брендувавши автомобілі відповідно до своїх маркетингових цілей.

«Ми тестували Uklon Ads майже 6 місяців і за цей час побачили гарні результати — рекламні активності із десятками провідних українських брендів, яким ми забезпечили понад 30 млн різноформатних показів у нашому застосунку», — розповідає Сергій Гришков, CEO Uklon.

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На даний момент платформа Uklon Ads вже успішно співпрацює з понад 25 брендами, що представляють різні категорії, зокрема FMCG, Food Tech, Retail, E-commerce, Telecom, а також банківський і фінансовий сектори.

Нагадаємо, що в Україні запустять нову цифрову платформу. Вона стане єдиним джерелом актуальної інформації про багатоквартирні будинки, їхніх співвласників, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) та управителів.

Раніше ми писали, що Uklon анонсував вихід на нові міжнародні ринки. Крім повернення до Молдови, в Uklon розглядають запуск в різних країнах Східної Європи. Однак поки що конкретні ринки в компанії не обрали. Одним з варіантів є Польща, однак не її столиця. Також потенціал бачать у Фінляндії, оскільки там можуть заборонити конкурента — Yandex.

Крім того, Glovo перетворить свій застосунок на соціальну мережу. Glovo прагне трансформувати свій застосунок у платформу з елементами соціальної мережі під назвою Glovo Next. Вона включатиме добірки страв і відеоконтент від ресторанів. Наразі Glovo Next проходить тестування в Україні, а повноцінний запуск планується до кінця 2024 року.

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Рубрики: СвітНовиниТехнологіїUklonБізнес
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