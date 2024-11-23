Названо найкращі ігри, застосунки та книги Google Play 2024 року

Google оголосила переможців премії «Найкраще в Google Play 2024». Цьогорічні нагороди відзначають не лише чудові застосунки, ігри та книги, але і висловлюють подяку талановитим розробникам, які роблять екосистему Android такою динамічною, створюючи фантастичні продукти для різних пристроїв

Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

«У 2024 році ми зробили Google Play чимось більшим, ніж просто магазин. Ми покращили можливості пошуку, розширили вибір ігор, збільшили винагороди та забезпечили своєчасну доставку контенту — усе для того, щоб краще підтримувати розробників, які живлять платформу. Ми з нетерпінням чекаємо, як творці та видавці продовжуватимуть допомагати людям відкривати нові застосунки, ігри та книги — де б вони не були та на яких би пристроях не працювали», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч керівництво Google зустрілося з переможцями у номінаціях «Найкращий застосунок», «Найкраща гра», «Найкращий застосунок для декількох пристроїв» та «Найкраща гра для декількох пристроїв», щоб почути їхні історії.

Про переможців

Найкращий застосунок: Partiful

Платформа для планування заходів Partiful отримала нагороду Play’s Best App завдяки інтуїтивно зрозумілому дизайну та свіжому підходу до вирішення проблем користувачів. Інструмент Party Genie допомагає швидко створювати запрошення та пропонує потенційним відвідувачам простий спосіб відповісти на них.

Найкращий застосунок для кількох пристроїв: Max

Завдяки великій бібліотеці телевізійних шоу, фільмів та оригінального контенту, Max дозволяє продовжити перегляд з того місця, де ви зупинилися, на різних пристроях, що забезпечило йому перемогу в номінації «Найкращий застосунок для декількох пристроїв». Незалежно від того, чи дивитеся ви на телевізорі, планшеті або навіть в автомобілі з вбудованим Google, ви можете насолоджуватися повною бібліотекою контенту, де б ви не знаходилися.

Серед інших застосунків, які зайняли місця у топі:

Найкращий для розваг: Mila by Camilla Lorentzen.

Найкращий для особистісного зростання: UpStudy — Camera Math Solver.

Найкращий застосунок на кожен день: MacroFactor — Macro Tracker.

Найкращий Hidden Gem: Timeleft.

Найкраще для годинників: Baby Daybook — трекер для новонароджених.

Найкращий для великих екранів: Infinite Painter.

Найкращий для Google TV: Peacock TV: Stream TV & Movies.

Найкраще для автомобілів: PBS KIDS Video.

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Найкраща гра: AFK Journey

«Широкий вибір персонажів і захоплююча тактична система бою зробили цю фентезійну рольову гру AFK Journey нашою найкращою грою року. Її величезний досліджуваний світ і прекрасний художній стиль також допомагають їй виділитися серед інших ігор», — йдеться у блозі Google.

Найкраща гра для декількох пристроїв: Clash of Clans

Clash of Clans існує вже більше десяти років, але цього року вона стала ще популярнішою, поширившись на ПК та Chromebook. Тепер мобільна класика оптимізована для гри скрізь, де б ви не грали.

У топ ігор також увійшли:

Найкращий багатокористувацька гра (мультиплеєр): Squad Busters.

Найкраща гра для швидких сеансів: Eggy Party.

Найкраща інді-гра: Yes, Your Grace.

Найкращий сюжет: Solo Leveling: Arise.

Найкраща гра, що постійно оновлюється: Honkai: Star Rail.

Найкраща гра для сімей: Tab Time World.

Найкраща гра в Play Pass: Kingdom Rush 5: Alliance.

Найкраща гра для Google Play Games на ПК: Cookie Run: Tower of Adventures.

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Також у Google поділилися провідними книжковими новинками 2024 року:

Улюблене фентезі: «Dragon Rider» Тарана Матгару.

Улюблений трилер: «All the Colors of the Dark» Кріса Вітакера.

Улюблений роман: «House of Flame and Shadow» Сари Дж. Маас.

Улюблена художня література: «All Fours» Міранди Джулай.

Улюблені мемуари: «Knife» Салмана Рушді.

Улюблений горор: «The Eyes are the Best Part» Моніки Кім.

Улюблений графічний роман: «Homebody» Тео Періша.

Улюблена затишна манґа: «Breakfast with My Two-Tailed Cat» Ай Шимідзу.

Улюблена бізнес-книга: «Teams: Getting Things Done with Others» Девіда Аллена та Едварда Ламонта.

Улюблений посібник з особистісного розвитку: «Supercommunicators» Чарльза Дьюгіга.

Улюблена історична проза: «James» Персіваля Еверетта.

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