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Impulse представив безплатний Android-застосунок для українців

09.08.2024 10:20
Ольга Деркач
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Український застосунок для тренування розумових навичок Impulse тепер доступний і на платформі Google Play

Impulse представив безплатний Android-застосунок для українців

Impulse представив безплатний Android-застосунок для українців Фото: Impulse

Всього за перші чотири місяці після запуску його завантажили близько 5 мільйонів користувачів по всьому світу. Для українських користувачів передбачено безкоштовний доступ до всіх функцій застосунку.

Impulse є частиною EdTech-компанії Headway, яка спеціалізується на створенні продуктів для мікронавчання. Компанія допомагає понад 110 мільйонам користувачів по всьому світу розвиватися і формувати стійку звичку до навчання.

Impulse покращує пам’ять, увагу і логічне мислення завдяки коротким іграм. Наразі на платформі Android доступно понад 25 ігор для розвитку різних когнітивних навичок, 8 тестів на самопізнання, а також щоденні персоналізовані тренування.

«З початком повномасштабної війни ми відкрили користувачам з України безплатний доступ до iOS-версії застосунку. Тепер вони можуть безоплатно користуватись і Android-версією. Ми прагнемо підтримати українців і надати можливість розвиватися та покращувати когнітивні здібності», — коментує СЕО Impulse Євгеній Костенецький.

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Застосунок має більше 170 000 завантажень в Україні та понад 70 мільйонів у світі. У період 2022–2023 років Impulse став найбільш завантажуваним iOS-додатком у світі в категорії Health & Fitness.

Нагадаємо, що українська IT-компанія продала свій застосунок для сну. Українська компанія Boosters, частина екосистеми Genesis, продала свій застосунок для покращення сну Avrora американському бізнесмену Кену Колберту. Серед інших продуктів компанії Boosters — персоналізована платформа для вивчення мов Promova, додаток з щоденними афірмаціями Manifest і ШІ-асистент для роботи з текстами JustDone.

Раніше ми писали, що українці створили застосунок для управління фінансами. Застосунок WiseWallet працює на базі штучного інтелекту (ШІ) та буде повністю безплатним для українців.

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За матеріалами: dev.ua.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїGoogle Play Маркет
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