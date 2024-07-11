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Українці створили застосунок для управління фінансами: як працює

11.07.2024 16:20
Дарія Шуть
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Застосунок WiseWallet працює на базі штучного інтелекту (ШІ) та буде повністю безплатним для українців

WiseWallet

Фото: wisewallet.ai

Засновник компанії KindGeek, що розробляє програмні забезпечення, Юрій Гнатюк анонсував реліз українського застосунку WiseWallet. Він допомагає користувачам контролювати свої витрати.

Нещодавно завершився закритий етап тестування застосунка. Тепер розробники допрацьовують необхідні функції, та збирають відгуки та ідеї з подальшого удосконалення від користувачів. Завантажити WiseWallet вже можна з Apple Store і Google Play.

У WiseWallet представлені чотири типи транзакцій: витрати, прибутки, перекази та повернення. Транзакції «повернення» лінкуватимуться до оригінальних витрат і корегуватимуть загальну суму витрат.

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«Наприклад, якщо ви заплатили за вечерю з друзями 115 доларів, двоє друзів переказали вам на карту кошти, а ще один повернув готівкою, то WiseWallet зафіксує цей сценарій і фактично витрачену суму», — розповіли у команді WiseWallet.

У застосунку є дашборд, що складається з «місячного тренду» й «капіталу». Відтак користувач може відстежувати різницю між витратами й доходами за обраний місяць, а також окремо за кожною категорією.

WiseWallet

WiseWallet. Фото: wisewallet.ai

Гнатюк анонсував, що найближчим часом у застосунку з’явиться:

  • синхронізація з банками, зокрема з monobank;
  • спільне використання гаманців;
  • сканер чеків.

Також незабаром планується запустити вебверсію застосунка.

WiseWallet буде повністю безплатним для українців, щоб щоб підвищувати фінансову грамотність в країні та допомагати досягати фінансових цілей.

Нагадаємо, державний поштовий оператор Укрпошта має намір надалі цифровізувати послуги та покращувати онлайн-сервіс для клієнтів. Для цього планується замінити мобільний застосунок та додати туди нові функції. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Також ми писали, що популярний чат-бот зі штучним інтелектом ChatGPT від OpenAI тепер доступний для всіх користувачів macOS. Користувачі можуть швидко викликати ChatGPT за допомогою комбінації клавіш Option+Space після встановлення нового додатку ChatGPT.

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Рубрики: FinTechГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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