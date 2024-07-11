Українці створили застосунок для управління фінансами: як працює

Застосунок WiseWallet працює на базі штучного інтелекту (ШІ) та буде повністю безплатним для українців

Засновник компанії KindGeek, що розробляє програмні забезпечення, Юрій Гнатюк анонсував реліз українського застосунку WiseWallet. Він допомагає користувачам контролювати свої витрати.

Нещодавно завершився закритий етап тестування застосунка. Тепер розробники допрацьовують необхідні функції, та збирають відгуки та ідеї з подальшого удосконалення від користувачів. Завантажити WiseWallet вже можна з Apple Store і Google Play.

У WiseWallet представлені чотири типи транзакцій: витрати, прибутки, перекази та повернення. Транзакції «повернення» лінкуватимуться до оригінальних витрат і корегуватимуть загальну суму витрат.

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«Наприклад, якщо ви заплатили за вечерю з друзями 115 доларів, двоє друзів переказали вам на карту кошти, а ще один повернув готівкою, то WiseWallet зафіксує цей сценарій і фактично витрачену суму», — розповіли у команді WiseWallet.

У застосунку є дашборд, що складається з «місячного тренду» й «капіталу». Відтак користувач може відстежувати різницю між витратами й доходами за обраний місяць, а також окремо за кожною категорією.

Гнатюк анонсував, що найближчим часом у застосунку з’явиться:

синхронізація з банками, зокрема з monobank;

спільне використання гаманців;

сканер чеків.

Також незабаром планується запустити вебверсію застосунка.

WiseWallet буде повністю безплатним для українців, щоб щоб підвищувати фінансову грамотність в країні та допомагати досягати фінансових цілей.

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