Застосунок Укрзалізниці потрапив до топ-10 в App Store

Застосунок Укрзалізниці цього тижня увірвався до топ-10 App Store серед безкоштовних застосунків для українських користувачів і лідирує в категорії Travel

Про це повідомила Укрзалізниця у своєму Telegram-каналі.

«Поступаємось у рейтингу застосунку Резерв+, що нас тільки тішить, вітаємо колег з Міноборони, — написали в Укрзалізниці. — І звісно, дякуємо вам за рекордну увагу до залізниці та стабільні 4,9».

Також підмітили, що через підвищений інтерес сервіси трішки «підвисають».

«Рекордне навантаження, щоправда, має і зворотний бік: наші онлайн-сервіси «підвисають» у пікові години, адже увімкнено додаткові безпекові алгоритми. При цьому, наприклад, о 8 ранку ми маємо 600+ запитів на секунду і до 10 тисяч активних сесій, а за останній тиждень продаж квитків через застосунок та новий сайт сягнув позначки у 48%», — додали в Укрзалізниці.

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Також там зазначили, що, якщо через проблеми ваша покупка не пройшла, то не варто хвилюватися, гроші повернуться.

«Ми з одного боку тішимося такій готовності подорожувати, адже щодня викуповується понад 100 тисяч квитків. А з іншого — наша ІТ-команда має безсонні червневі ночі, намагаючись стабілізувати всі системи, щоб транзакції проходили чітко і швидко. Якщо все ж таки наш застосунок, сайт або чат-боти дали збій під час вашої покупки — не хвилюйтеся, кошти повернуться протягом доби (зазвичай миттєво, але залежить від банку та кількості вільних рук у нашої лінії підтримки, яка турботливо обробляє 4959 дзвінків на день)», — написав перевізник.

Також в Укрзалізниці написали, що працюють над тим, щоб застосунок працював без збоїв.

«Не святкуємо потрапляння до топ-10, а вносимо декілька системних доопрацювань, щоб «зависав» не застосунок, а наші пасажири біля вікна поїзда в Карпатах», — додав перевізник.

Нагадаємо, що Укрзалізниця створила окрему компанію. Новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт. Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

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