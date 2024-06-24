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Укрзалізниця почала купувати пальне на Prozorro Market: за якою ціною

24.06.2024 21:30
Микола Деркач
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АТ «Укрзалізниця» успішно придбала 5 тис. тон дизельного палива через електронний каталог Prozorro Market. Завдяки цьому інструменту вдалося отримати найкращу ціну, порівнюючи з прямими угодами та навіть вартістю на АЗС

Укрзалізниця почала купувати пальне на Prozorro Market

Укрзалізниця почала купувати пальне на Prozorro Market Фото: cpb.org.ua, uga.ua, freepik.com, pngwing.com

Про це інформує пресслужба держустанови «Професійні закупівлі».

Prozorro Market — аналог інтернет-магазину для закупівель за кошти держави. Основну його частину адмініструє державна установа «Професійні закупівлі».

Укрзалізниця придбала 5000 тон дизельного палива за 252 млн грн. У закупівлі взяли участь 6 учасників, тож завдяки високій конкуренції вдалося заощадити понад 10 млн грн.

За результатами закупівлі, ціна склала 42,4 грн за літр. Це — найкраща вартість дизельного палива навіть у порівнянні з прямими угодами.

Наприклад, 5 квітня Укрзалізниця напряму закупила майже 30 тис. тон дизельного палива у іноземного виробника ПАТ «Orlen Lietuva». Ціна дизелю по цьому контракту становить 44 грн за літр з урахуванням усіх податків та доставки, порахували журналісти видання «Наші гроші».

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи «А-95», середня ціна дизпального палива на 21 червня становила 45,1 грн за літр, а ціна на АЗС — 52,6 грн за літр.

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«Придбане дизельне паливо дозволить забезпечити безперебійну роботу пасажирських та вантажних перевезень по всій країні. А завдяки закупівлі через електронний каталог Prozorro Market, Укрзалізниця заощадила час та кошти платників податків. Ми дуже оперативно уклали угоду та зекономили понад 10 млн грн. Орієнтуючись на успішний досвід закупівлі через Prozorro Market, ми будемо активно використовувати цей інструмент у майбутньому для забезпечення наших потреб та потреб пасажирів. До прикладу, плануємо закуповувати через Prozorro Market постільну білізну для пасажирської філії», — зазначив Андрій Токар, директор департаменту закупівель АТ «Укрзалізниця».

Також важливий момент: переможцем процедури стала державна компанія Укрнафта. Тобто кошти залишились в Україні та працюватимуть на підтримку національної економіки.

«Ключовою перевагою Prozorro Market — є оператвиність та конкурентність, завдяки якій замовникам вжається заощаджувати свої кошти. Саме тому е-каталог забезпечив найвигіднішу ціну. Навіть при купівлі напряму у виробникам, вартість палива була більшою. Це — показник розвитку інструменту. Він може забезпечити потреби величезних замовників на сотні мільйонів гривень та зробити це у максимально ефектвиний спосіб», — пояснює директор Професійних закупівель Євген Якубовський.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесДержавні органи
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