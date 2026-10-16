До $100 000 на цифрові рішення для держави: відкрито набір компаній

Українські та міжнародні технологічні компанії запрошують до GovTech Lab Ukraine. Учасники зможуть випробувати свої розробки разом із держустановами та отримати фінансування для їх розвитку

Про набір повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Програма шукає рішення для конкретних потреб державного сектору. Відібрані компанії пілотуватимуть цифрові продукти у співпраці з державними установами та зможуть отримати до $100 000 на масштабування.

Наразі визначено чотири пріоритетні напрями:

аналіз супутникових знімків для фіксації руйнувань і планування відбудови;

технології для інклюзивного доступу до публічних послуг та інформації;

цифрові інструменти для захисту об’єктів культурної спадщини;

рішення на основі штучного інтелекту для антикорупційного аналізу.

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Подати заявку потрібно до 16 листопада 2026 року. Форма участі доступна за посиланням.

GovTech Lab Ukraine реалізує Global Government Technology Centre Kyiv за сприяння Мінцифри та Всесвітнього економічного форуму. Програму підтримує Швейцарія в межах EGAP, яку виконує Фонд Східна Європа.

Редакція PSM звертає увагу, що спільне тестування з держустановами може допомогти розробникам перевірити, чи працює продукт у реальних адміністративних процесах. Для України цінність таких пілотів залежатиме від можливості надалі застосовувати рішення в інших установах і громадах, а також підтримувати їх після завершення фінансування.

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