До 270 тисяч на бізнес: стартує «Початок 2»

Дія.Бізнес запускає освітньо-грантову програму «Початок 2» для жінок, які планують або вже розвивають власну справу в агросекторі, харчовому виробництві та суміжних напрямах

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Учасниці зможуть безоплатно навчатися, отримати менторську підтримку та позмагатися за фінансування. Загальний фонд становить близько 4,2 млн грн:

39 учасниць отримають бізнес-ваучери по 100 тис. грн ;

; переможниця Grand Pitch Day — ваучер на 270 тис. грн.

На сайті програми уточнюють: «Бізнес-ваучер не передбачає прямої грошової виплати учасниці». Організатори оплачуватимуть погоджені товари та послуги за планом розвитку бізнесу. Серед дозволених напрямів — обладнання, пакування, сертифікація, цифрові рішення та енергоефективність.

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Долучитися можуть жінки з Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Миколаївської, Одеської, Полтавської та Харківської областей. Також програма доступна жінкам-ВПО з Донецької області, які переїхали до інших регіонів України.

Навчання проходитиме у два етапи. Спочатку учасниці відвідають чотири онлайн-сесії, після чого 200 жінок відберуть до поглибленої програми з дев’ятьма практичними блоками та наставництвом. Вона буде доступна в центрах Дія.Бізнес і дистанційно.

До Grand Pitch Day потраплять 10 найсильніших бізнес-проєктів. Фінальний пітчинг запланований на березень 2027 року.

Подати заявку потрібно до 8 листопада 2026 року на офіційному сайті програми.

Редакція PSM звертає увагу, що участь у навчанні не гарантує отримання ваучера. Для конкурсного відбору варто підготувати реалістичний план: які витрати потрібні бізнесу, як вони допоможуть збільшити продажі та хто купуватиме продукцію.

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