Українцям пропонують до 139 тисяч гривень на бізнес: хто може подати заявку

Професійні навички можуть стати основою власної справи навіть після вимушеного переїзду чи виходу на пенсію. Однак для перших замовлень часто бракує найпростішого — техніки та інструментів

Helvetas Swiss Intercooperation приймає заявки на гранти для започаткування, відновлення або розширення мікро- й малого бізнесу. Максимальна підтримка становить 139 100 грн.

Конкурс охоплює Харківську, Черкаську, Одеську та Вінницьку області, з особливою увагою до малих міст і сіл. Подаватися можуть ФОП, самозайняті без реєстрації та початківці, які мають практичний досвід у вибраній сфері. Заявник не повинен перебувати та вести діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Пріоритет надають переселенцям, людям, які повернулися додому або з-за кордону, ветеранам і вразливим категоріям населення. Серед них — люди з інвалідністю, одинокі та багатодітні батьки, особи старше 60 років. Окрему увагу приділяють жінкам і молоді.

Читайте також: Не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує докупити один рік у 2026

За умовами, оприлюдненими Балаклійською МВА, якщо грант оподатковується як додаткове благо, після утримання 18% ПДФО та 5% військового збору максимальна сума становитиме 107 107 грн. Один учасник може отримати лише один грант.

Кошти дозволено спрямувати на обладнання, його налаштування, відповідний консалтинг і витратні матеріали — на останні не більше 20% бюджету. Оренду, комунальні послуги, зарплати, борги, податки й таргетовану рекламу програма не покриває.

Заявки приймають до 15 жовтня 2026 року включно. Потрібні аплікаційна форма та бізнес-план українською, фото чи відео діяльності або відеовізитівка, а також документи на підтвердження відповідного статусу. Посилання на форму та повні правила є в повідомленні МВА.

Редакція PSM звертає увагу, що перед купівлею обладнання варто оцінити майбутній попит: хто замовлятиме послуги, скільки клієнтів потрібно щомісяця та коли справа почне окупатися. Такий розрахунок допоможе перетворити стартову підтримку на стабільне джерело доходу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ випустив срібну монету на честь захисників і захисниць України

Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

Допоміжні матеріали: «На пенсії».