Розділи

Теми

Корисні сервіси

Дізнатися банк за номером картки BIN-пошук: визначте банк за першими цифрами картки Калькулятор зарплати Розрахунок чистої зарплати з усіма податками та зборами

Спецпроєкт

Awards Історія Awards Щорічна премія лідерів ринку FinTech та e-commerce в Україні. Переможці та архів всіх церемоній Переглянути

Українцям пропонують до 139 тисяч гривень на бізнес: хто може подати заявку

06.10.2026 13:50
Микола Деркач

Професійні навички можуть стати основою власної справи навіть після вимушеного переїзду чи виходу на пенсію. Однак для перших замовлень часто бракує найпростішого — техніки та інструментів

Українцям пропонують до 139 тисяч гривень на бізнес: хто може подати заявку

Фото: chatgpt.com

Helvetas Swiss Intercooperation приймає заявки на гранти для започаткування, відновлення або розширення мікро- й малого бізнесу. Максимальна підтримка становить 139 100 грн.

Конкурс охоплює Харківську, Черкаську, Одеську та Вінницьку області, з особливою увагою до малих міст і сіл. Подаватися можуть ФОП, самозайняті без реєстрації та початківці, які мають практичний досвід у вибраній сфері. Заявник не повинен перебувати та вести діяльність на тимчасово окупованих територіях.

Пріоритет надають переселенцям, людям, які повернулися додому або з-за кордону, ветеранам і вразливим категоріям населення. Серед них — люди з інвалідністю, одинокі та багатодітні батьки, особи старше 60 років. Окрему увагу приділяють жінкам і молоді.

Читайте також: Не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує докупити один рік у 2026

За умовами, оприлюдненими Балаклійською МВА, якщо грант оподатковується як додаткове благо, після утримання 18% ПДФО та 5% військового збору максимальна сума становитиме 107 107 грн. Один учасник може отримати лише один грант.

Кошти дозволено спрямувати на обладнання, його налаштування, відповідний консалтинг і витратні матеріали — на останні не більше 20% бюджету. Оренду, комунальні послуги, зарплати, борги, податки й таргетовану рекламу програма не покриває.

Заявки приймають до 15 жовтня 2026 року включно. Потрібні аплікаційна форма та бізнес-план українською, фото чи відео діяльності або відеовізитівка, а також документи на підтвердження відповідного статусу. Посилання на форму та повні правила є в повідомленні МВА.

Редакція PSM звертає увагу, що перед купівлею обладнання варто оцінити майбутній попит: хто замовлятиме послуги, скільки клієнтів потрібно щомісяця та коли справа почне окупатися. Такий розрахунок допоможе перетворити стартову підтримку на стабільне джерело доходу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ випустив срібну монету на честь захисників і захисниць України

Уряд планує підвищити ПДВ: подробиці

Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

Допоміжні матеріали: «На пенсії».

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
google news
Новини по темі
Україна перемогла на Startup Ecosystem Awards 2026 05.10.2026

Україна перемогла на Startup Ecosystem Awards 2026
ФОП на військовій службі можуть звільнитися від сплати податків 03.10.2026

ФОП на військовій службі можуть звільнитися від сплати податків
НБУ може спростити ліцензування для небанківських фінустанов 02.10.2026

НБУ може спростити ліцензування для небанківських фінустанов
Стратегія 2027: фінансові лідери обговорять план дій для українського бізнесу 30.09.2026

Стратегія 2027: фінансові лідери обговорять план дій для українського бізнесу
Названо переможців Startup Competition на IT Arena: хто отримав $60 000 30.09.2026

Названо переможців Startup Competition на IT Arena: хто отримав $60 000
НБУ змінив адміністратора відомої страхової компанії 30.09.2026

НБУ змінив адміністратора відомої страхової компанії

Вибір редакції
Всі
iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero
ТОП статей 02.10.2026

iDEAL у Нідерландах: чому успішну платіжну систему замінюють на Wero

 Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців
ТОП статей 29.09.2026

Удари по дата-центрах: що загрожує зв’язку та платежам українців

 Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу
ТОП статей 29.09.2026

Чи завершиться епоха безкоштовного банкінгу в Україні: хто виграє і хто програє від зниження інтерчейнджу

 Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною
ТОП статей 28.09.2026

Pix у Бразилії: як центробанк перебудував платежі та якою ціною

Останні новини
Сьогодні  15:10

Житло в Європі дорожчає: які країни лідирують за зростанням цін

 Сьогодні  14:30

«Спокійне» Сонце виявилося значно складнішим, ніж вважали вчені

 Сьогодні  13:50

Українцям пропонують до 139 тисяч гривень на бізнес: хто може подати заявку

 Сьогодні  13:10

TikTok запускає ШІ-помічника для покупок та оплату в один клік

 Сьогодні  12:30

XRP наблизився до ключового рівня для прориву — аналітик

 Сьогодні  11:50

Учені створили покриття для акумуляторів за принципом людського хряща

 Сьогодні  11:00

OpenAI запускає візуальну рекламу в ChatGPT

 Всі новини
Akurateco banner
credit link image