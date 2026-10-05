Не вистачає стажу для пенсії: скільки коштує докупити один рік у 2026

Українці, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, можуть самостійно докупити необхідні місяці або роки. У 2026 році вартість такого стажу залежить від того, за який період сплачуються внески

Як пояснили у Державній податковій службі, один із варіантів — одноразово сплатити єдиний соціальний внесок за минулі періоди, коли людина офіційно не працювала та за неї не сплачували внески.

У 2026 році мінімальна сума такої сплати становить 3 804,68 грн за кожен місяць страхового стажу. Таким чином, щоб докупити один повний рік стажу, доведеться заплатити щонайменше 45 656,16 грн.

Повну суму необхідно внести протягом 10 календарних днів після укладення відповідного договору.

Існує й інший варіант — добровільна участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування з щомісячною сплатою внесків за поточний період. У такому разі мінімальний внесок у 2026 році становить 1 902,34 грн на місяць. За 12 місяців це 22 828,08 грн.

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Щоб укласти договір про добровільну участь, необхідно звернутися до органу ДПС за місцем проживання. Заяву можна подати як у паперовій, так і в електронній формі.

Питання страхового стажу особливо актуальне для тих, хто наближається до пенсійного віку. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. У 63 роки необхідно мати не менше 23 років стажу, а у 65 років — не менше 15 років.

Водночас перед сплатою внесків варто перевірити вже набутий страховий стаж у Пенсійному фонді, щоб точно визначити, скількох місяців не вистачає для призначення пенсії.

Редакція PSM звертає увагу, що можливість докупити страховий стаж може бути корисним інструментом для тих, хто наближається до пенсійного віку, однак перед укладенням договору варто перевірити свої дані в Пенсійному фонді та заздалегідь оцінити, чи виправдані такі витрати у конкретній ситуації.

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За матеріалами tax.gov.ua.