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Що заважає українцям відкрити бізнес: результати опитування

06.10.2026 17:10
Микола Деркач

Перетворення ідеї на власну справу починається задовго до першого продажу. Майбутньому підприємцю доводиться визначити, що він готовий вкласти у проєкт і які завдання зможе виконувати самостійно

Що заважає українцям відкрити бізнес: результати опитування

Фото: chatgpt.com

Нестача стартового капіталу стала найпоширенішою перешкодою для відкриття бізнесу серед учасників опитування Rakuten Viber. Її назвали 38% респондентів, повідомляє Finance.ua.

На другому місці — брак особистого ресурсу: сил, часу та можливостей займатися власною справою. Цей варіант обрали 20% опитаних. Ще 13% вказали на нестачу кадрів і надійної команди.

Інші відповіді на запитання про головний бар’єр для старту бізнесу у 2026 році розподілилися так:

  • відключення, обстріли та логістичні ризики — 9%;
  • висока конкуренція та труднощі із залученням клієнтів — 8%;
  • документальне оформлення — 6%;
  • податки та звітність — 6%.

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Окремо учасників запитали про підприємницький досвід. Власний бізнес уже мають 35% респондентів, а 15% планують його відкрити, проте поки не наважилися.

Ще 13% назвали свою діяльність «бізнесом для себе» — хобі або підробітком без офіційної реєстрації. У 10% власна справа була раніше, але вони її закрили. Водночас 27% відповіли, що підприємництво їх не цікавить.

Наведені частки описують відповіді учасників опитування. У публікації не зазначено обсяг вибірки та методику її формування, тому ці результати не варто автоматично поширювати на всіх українців.

Редакція PSM звертає увагу, що до великих вкладень доцільно перевірити попит на майбутній продукт: поспілкуватися з потенційними клієнтами, протестувати невелику партію або пілотну послугу. Це допоможе зрозуміти, за що люди готові платити, та уникнути витрат на ідею, яка ще не отримала підтвердження на ринку.

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Рубрики: АналітикаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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