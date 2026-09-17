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Співвласник Нової пошти виступив проти ПДВ на посилки до €150

17.09.2026 16:50
Микола Деркач

Верховна Рада у першому читанні підтримала законодавчі зміни, які передбачають запровадження ПДВ на товари з-за кордону вартістю до €150. Співвласник Нової пошти Володимир Поперешнюк різко розкритикував ініціативу та попередив про можливе подорожчання посилок і проблеми для ритейлу та логістики

Співвласник Нової пошти виступив проти ПДВ на посилки до €150

Фото: chatgpt.com

16 вересня парламент прийняв за основу законопроєкти №16051-1 та №15460. Вони передбачають спеціальні правила оподаткування дистанційних покупок через іноземні маркетплейси та фактично скасовують чинну пільгу з ПДВ для комерційних відправлень вартістю до €150. Водночас некомерційні посилки від фізособи фізособі вартістю до €45 пропонують залишити без ПДВ.

Поперешнюк назвав новий податок «шкідливим для економіки». На його думку, через зміни зростуть як вартість міжнародних замовлень, так і строки їх доставки.

Співвласник Нової пошти вважає, що наслідки відчують не лише покупці. За його прогнозом, український ритейл також може постраждати через скорочення вільних коштів у споживачів. Окремо він попереджає про різке збільшення навантаження на митницю, яке може створити проблеми для поштових операторів та інших перевізників.

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«На митниці утвориться колапс через збільшення навантаження у десятки, а може і сотні разів», — заявив Поперешнюк. Він також припускає, що ускладнення логістики може стимулювати зростання контрабанди.

Уряд натомість аргументує зміни необхідністю наблизити українські правила електронної торгівлі до практик ЄС та виконати зобов’язання в межах співпраці з ЄС і МВФ. За оцінкою Мінфіну, нова система може принести близько 10 млрд грн додаткових надходжень наступного року, які планують спрямувати на потреби оборони.

Редакція PSM звертає увагу, що наразі йдеться лише про ухвалення законопроєктів у першому читанні. Для набуття запропонованими нормами чинності документи мають пройти подальший парламентський розгляд та процедуру остаточного ухвалення.

Раніше ми також писали, що податкова отримає більше даних про закордонні рахунки українців.

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Рубрики: ЗаконодавствоНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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