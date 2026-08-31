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Пенсійні борги виплачуватимуть за новими правилами: що зміниться для українців

31.08.2026 18:45
Микола Деркач

Кабінет Міністрів змінив порядок фінансування пенсійних виплат, нарахованих або перерахованих за рішеннями судів. 19 серпня уряд ухвалив постанову №1046, яка визначає, як Пенсійний фонд розподілятиме кошти на такі виплати та погашення заборгованості за минулі періоди

Пенсійні борги виплачуватимуть за новими правилами: що зміниться для українців

Фото: chatgpt.com

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли пенсіонер через суд домігся призначення або перерахунку пенсії, а також виплати сум, які ПФУ мав нарахувати раніше. За новим порядком гроші розподілятимуть пропорційно між усіма отримувачами, включеними до відповідного переліку станом на перше число місяця, що передує місяцю виплати.

Фактичний розмір виплати залежатиме від суми бюджетних асигнувань, передбачених на цей напрям. Тобто наявність рішення суду сама по собі не означає, що весь накопичений борг буде виплачений одразу.

Наприклад, якщо коштів, виділених на конкретний місяць, умовно вистачає на погашення лише 2% загальної суми заборгованості, кожен отримувач отримає відповідну частку від суми, що обліковується за ним. Для боргу у 100 тис. грн це становило б 2 тис. грн. Водночас 2% — лише приклад для пояснення принципу, а не встановлений державою фіксований коефіцієнт.

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Окрему гарантію уряд передбачив для людей, щодо яких суд безпосередньо зобов’язав Пенсійний фонд призначити пенсію. Після пропорційного розподілу їхня щомісячна виплата не може бути нижчою за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2595 грн.

Однак ця мінімальна сума не поширюється автоматично на всі пенсійні борги за судовими рішеннями. Якщо справа стосувалася перерахунку вже призначеної пенсії, недоплат або погашення заборгованості за попередні роки, виплата здійснюється в межах пропорційного розподілу коштів.

Редакція PSM звертає увагу, що новий порядок не встановлює єдиного строку, протягом якого держава має повністю погасити пенсійний борг. Тому сума, яку людина фактично отримуватиме щомісяця за рішенням суду, залежатиме від обсягу коштів, передбачених у бюджеті на відповідний період. Водночас гарантовані 2595 грн стосуються лише окремої категорії рішень — про безпосереднє призначення пенсії.

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Джерела: pfu.gov.ua; zakon.rada.gov.ua; napensii.ua.

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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