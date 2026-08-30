Через помилки у трудовій можна втратити частину стажу

Навіть тривалий період роботи не гарантує, що всі роки автоматично врахують під час призначення пенсії. Неточності у трудовій книжці, відсутні підписи чи печатки, а також проблеми зі сплатою страхових внесків можуть призвести до того, що окремі місяці або навіть роки роботи не зарахують до страхового стажу

У Пенсійному фонді України радять не відкладати перевірку документів до моменту оформлення пенсії. Якщо проблему виявити заздалегідь, підтвердити необхідні періоди роботи зазвичай значно простіше.

Які помилки можуть вплинути на стаж

Однією з найпоширеніших причин є неправильне оформлення записів у трудовій книжці. Йдеться, зокрема, про помилки у датах, назвах підприємств чи посадах, а також про відсутність підпису відповідальної особи або печатки там, де вона була обов’язковою.

Проблеми можуть виникнути і тоді, коли документи оформлені правильно, але роботодавець не сплачував за працівника єдиний соціальний внесок. Якщо внески не надходили взагалі або були сплачені не в повному обсязі, відповідний період може не потрапити до страхового стажу.

Якщо неточність допустив роботодавець, який продовжує працювати, працівнику варто звернутися до компанії для виправлення запису або коригування звітності. Коли підприємство вже ліквідоване, необхідні дані доведеться підтверджувати через архів або правонаступника.

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Окремо можуть знадобитися документи для підтвердження періодів навчання. У такому випадку інформацію слід отримувати у відповідному закладі освіти. Якщо він залишився на тимчасово окупованій території, питання доведеться вирішувати через Міністерство освіти і науки.

Скільки стажу потрібно для пенсії

У 2026 році право вийти на пенсію за віком у 60 років мають українці, які накопичили щонайменше 33 роки страхового стажу. Для виходу на пенсію у 63 роки потрібно не менше 23 років стажу, а у 65 років — щонайменше 15 років.

У 2027 році вимоги знову стануть жорсткішими: для пенсії у 60 років знадобиться вже 34 роки стажу, а у 63 роки — 24 роки. Мінімальна вимога для виходу на пенсію у 65 років залишиться без змін — 15 років.

Тому перевірка стажу задовго до досягнення пенсійного віку стає не формальністю, а практичною необхідністю. Чим раніше людина виявить відсутній запис, помилку у документах або несплачені внески, тим більше шансів виправити ситуацію без тривалого пошуку архівів і додаткового підтвердження стажу вже під час оформлення пенсії.

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Джерело: 24 Канал.