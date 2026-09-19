Деяким українцям виплатять 19 400 грн Зимової підтримки: як подати заяву

У межах програми «Зимова підтримка» домогосподарства у визначених прифронтових громадах можуть отримати 19 400 грн. Заяву потрібно подати особисто офлайн, а використати кошти цього року дозволять на найнеобхідніше — від оплати комунальних послуг до палива, теплих речей і павербанків

Про це Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін розповів в інтерв’ю Українському радіо, передає пресслужба Мінсоцполітики.

Заяву можна подати лише офлайн через органи місцевого самоврядування, ЦНАПи, відділення Пенсійного фонду України та інші уповноважені органи відповідно до Переліку.

Залежно від безпекової ситуації заявки можуть приймати також в укриттях, через ОСББ та іншими доступними для людей способами.

«Людина має особисто подати заявку. По-перше, ми таким чином ідентифікуємо людину. По-друге, людина визначає канал, яким буде здійснюватися виплата», – пояснив Денис Улютін.

Для консультацій працює єдиний контакт-центр Пенсійного фонду України: 0 800 503 753. Для питань щодо «Зимової підтримки» потрібно обрати «8».

Спосіб отримання коштів залежить від способу подачі заяви відповідно до Переліку громад, який містить два списки:

мешканцям територіальних громад (0-20 км від лінії фронту) – кошти будуть зараховані на банківський рахунок за IBAN або їх можна буде отримати через АТ «Укрпошта»;

мешканці територіальних громад (20-50 км від лінії фронту) зможуть отримати кошти на банківський рахунок за IBAN або грошовим переказом через міжнародну платіжну систему «WESTERN UNION».

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Цього року люди самостійно можуть визначатимуть на що спрямувати кошти. Це можуть бути паливо, теплі речі, ковдри, павербанки, оплата комунальних послуг або інші необхідні речі.

Важливо, що домогосподарство — це не обов’язково кілька людей. Одна людина також може бути домогосподарством. Водночас виплата 19 400 гривень призначається на одне домогосподарство, незважаючи на кількість мешканців.

Маломобільним людям та тим, кому складно самостійно дістатися до установ, допомагатимуть соціальні служби та органи місцевого самоврядування.

Міністр також закликав громадян бути уважними та не передавати стороннім особам свої персональні чи банківські дані.

Редакція PSM звертає увагу, що виплата у 19 400 грн надається на одне домогосподарство незалежно від кількості людей у ньому. Водночас спосіб отримання коштів залежить від конкретної громади та її віддаленості від лінії фронту, тому перед поданням заяви варто перевірити свій населений пункт у переліку Мінсоцполітики.

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